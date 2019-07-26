Злива перетворила Рівне на озеро: фото та відео потужної негоди

Сильна злива затопила вулиці Рівного. Вода наробила чимало збитків – рух транспорту у місті завмер, а рятувальники по всьому місту боролись із наслідками літньої негоди.

Із підтоплених вулиць за допомогою спецтехніки надзвичайники витягли 43 автомобілі, повідомляє прес-служба ДСНС.

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Надзвичайники працювали у місцевому пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музеї та бібліотеці.



Затоплені вулиці Рівного

У місті тимчасово зупиняли рух тролейбусів,повідомляє UA:Рівне. У деяких місцях важко пройти – води набігло до пояса.

На наше все місто, на триста з лишнім кілометрів вулиць, всього 29 кілометрів каналізацій і то та, яка робилася в незапам’ятні часи. Місто розбудовується, площі заасфальтовані збільшуються. Вода раніше хоч в ґрунт входила. Зараз іде по твердому покриттю до зливових,

– пояснив масштаб проблеми заступник начальника управління ЖКГ Рівного Володимир Лапюк.

Понад три десятки рятувальників та десяток одиниць спецтехніки залучили для ліквідації наслідків сильної зливи.

Негода у Рівному:

Водночас речник Служби порятунку області Дмитро Мельник зазначив, що до вечора рятувальники провели роботи по відкачуванню води з 38-ми будинків та 17-ти адміністративних і громадських будівель міста.



Затоплене Рівне

Вода у будинках: