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      Злива перетворила Рівне на озеро: фото та відео потужної негоди

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      Потужна злива затопила Рівне
      Потужна злива затопила Рівне / ДСНС

      Сильна злива затопила вулиці Рівного. Вода наробила чимало збитків – рух транспорту у місті завмер, а рятувальники по всьому місту боролись із наслідками літньої негоди.

      Із підтоплених вулиць за допомогою спецтехніки надзвичайники витягли 43 автомобілі, повідомляє прес-служба ДСНС.

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      Надзвичайники працювали у місцевому пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музеї та бібліотеці.


      Затоплені вулиці Рівного

      У місті тимчасово зупиняли рух тролейбусів,повідомляє UA:Рівне. У деяких місцях важко пройти – води набігло до пояса. 

      На наше все місто, на триста з лишнім кілометрів вулиць, всього 29 кілометрів каналізацій і то та, яка робилася в незапам’ятні часи. Місто розбудовується, площі заасфальтовані збільшуються. Вода раніше хоч в ґрунт входила. Зараз іде по твердому покриттю до зливових,
      – пояснив масштаб проблеми заступник начальника управління ЖКГ Рівного Володимир Лапюк.

      Понад три десятки рятувальників та десяток одиниць спецтехніки залучили для ліквідації наслідків сильної зливи.

      Негода у Рівному: 

      Водночас речник Служби порятунку області Дмитро Мельник зазначив, що до вечора рятувальники провели роботи по відкачуванню води з 38-ми будинків та 17-ти адміністративних і громадських будівель міста.


      Затоплене Рівне 

      Вода у будинках:

      blog_ava
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      26 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Негода в Україні Рівне Погода
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