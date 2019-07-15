Чернівці ледь не пішли під воду через страшну зливу: промовисті відео
Увечері 14 липня Чернівцями прокотилася потужна злива. Тривав дощ близько двох годин. У результаті значну частину міста затопило, особливо постраждали центральні вулиці.
Внаслідок зливи найбільше затопило вулиці Руську, Головну, а саме у районі обласної друкарні, Хотинську, Стрийську, а також перехрестя Героїв Майдану та Проспекту Незалежності, Руської та Шота Руставелі, Садової та Федьковича.
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Також на майже усіх автошляхах міста було ускладнено рух транспорту, а ґрунтові дороги – суттєво розмило.
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Злива затопила Чернівці: дивіться відео
Відео негоди у Чернівцях
Зауважимо, що після значних злив Чернівці підтоплює постійно. А все через те, що каналізацні люки забиваються сміттям, відтак вода не встигає стікати. Зокрема. Про це свідчать безліч роликів, як з них під час дощів б’ють фонтани нечистот.
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