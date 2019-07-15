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      Чернівці ледь не пішли під воду через страшну зливу: промовисті відео

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      Злива перетворила вулиці Чернівців на ріки
      Злива перетворила вулиці Чернівців на ріки / Соцмережі

      Увечері 14 липня Чернівцями прокотилася потужна злива. Тривав дощ близько двох годин. У результаті значну частину міста затопило, особливо постраждали центральні вулиці.

      Внаслідок зливи найбільше затопило вулиці Руську, Головну, а саме у районі обласної друкарні, Хотинську, Стрийську, а також перехрестя Героїв Майдану та Проспекту Незалежності, Руської та Шота Руставелі, Садової та Федьковича.

      Негода охопила й столицю! Через потужну зливу Київ знову пішов під воду: фото і відео

      Також на майже усіх автошляхах міста було ускладнено рух транспорту, а ґрунтові дороги – суттєво розмило.

      Наслідки шаленої зливи у Чернівцях: дивіться відео 

      Злива затопила Чернівці: дивіться відео 

       

      Відео негоди у Чернівцях

       

      Зауважимо, що після значних злив Чернівці підтоплює постійно. А все через те, що каналізацні люки забиваються сміттям, відтак вода не встигає стікати. Зокрема. Про це свідчать безліч роликів, як з них під час дощів б’ють фонтани нечистот.

      Сьогодні вранці Чернівці накрила злива. Негода тимчасово зупинила тролейбуси. А проїжджі частини підтопило Відео: @chernivtsigram, Instagram

      Posted by Типові Чернівці on Wednesday, 13 June 2018

      Страшенна злива у Чернівцях: відео наслідків стихії  

       

       Яку погоду очікують у Чернівцях 15 липня, Ви можете дізнатися у нашому прогнозі погоди.

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      Теги: Новини України Стихійні лиха Погода Негода в Україні Новини Чернівців
      Джерело: 24 канал
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