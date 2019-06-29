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      Аномальна спека у Франції: країна встановила новий "пекельний рекорд"

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      Спека у Франції
      Спека у Франції / AFP

      Рекордно високі температури у Європі сягнули свого піку. Так, 28 червня у Франції повітря прогрілося до 44,3 градуса за Цельсієм, що стало температурним рекордом за всю історію метеоспостережень в країні.

      Така аномальна спека трималась протягом дня в комуні Карпентра на півдні Франції. До того екстремально високою вважали температуру, зафіксовану 12 серпня 2003 року в провінції Гар (також на півдні країни) – 44,1 градуса за Цельсієм, передає "Інтерфакс-Україна". 

      Читайте також: Аномальна спека у Європі: що спричинило рекордно високі температури

      У таких умовах легко отримати сонячний або тепловий удари, які є небезпечними не тільки для здоров'я, а й для життя. Європейська теплова хвиля у 2003 році спричинила 70 тисяч смертей. Зокрема у Франції загинули 15 тисяч людей.

      Враховуючи попередній досвід, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп закликав громадян країни бути максимально пильними і не затримуватись на вулиці довго. Також, аби попередити нещасні випадки, у п'ятницю, 28 червня, у Франції закрили 4 тисячі шкіл. 

      24 канал підготував для вас серію карток-порад, як пережити спеку та надати допомогу у разі сонячного/теплового удару:

      blog_ava
      Прогноз погоди на 29 червня: спека піде на спад, а ночі стануть дуже холодними
      сьогодні
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      Теги: клімат Погода Новини Франції
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