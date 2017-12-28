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Прогноз погоди на 29 грудня: Україну накриють дощі та тумани

16:21, сьогодні 838 Читать новость на русском
Прогноз погоди на п'ятницю, 29 грудня, у містах України
Прогноз погоди на п'ятницю, 29 грудня, у містах України / Фото з відкритих джерел

Погода на більшості території України у п'ятницю, 29 грудня, буде дощовою, місцями навіть випаде мокрий сніг. Щоправда у східних областях сильні опади не спостерігатимуться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Давненько у нас не лило. Завтра, 29 грудня, атмосферний фронт підсуне в Україну дощі, помірні, можливо, навіть подекуди сильні. Температура повітря бігатиме від тепла до холоду,
– зазначила синоптик.

За її словами, фронт почне рухатися із заходу, тому опади спочатку пройдуть у західних областях України, а протягом дня просунуться Вінниччиною, Одещиною, дійдуть надвечір до Житомирської та Київської областей.

Проте, значна частина Півдня, Схід України, Полтава, Черкаси, Кропивницький, Дніпро - побудуть у відносно сухій погоді, але з туманами.

За словами Діденко, у п'ятницю на Заході буде 0...+4 градуси, тому й можливий місцями мокрий сніг. На Сході температура повітря становитиме +1...+5 градусів, у Центрі +5...+11 градусів, на Півдні +6...+13 градусів, на Півночі +4...+9 градусів.

У Києві очікується сильний некомфортний вітер, періодичні тумани, ввечері атмосферний фронт принесе дощі. Вдень температура повітря у столиці становитиме +7…+9 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 29 грудня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +7…+9

Вінниця – +7…+9

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +6…+8

Суми – +5…+7

Полтава – +6…+8

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +7…+9


Прогноз погоди в Україні на 29 грудня

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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