Прогноз погоди на 29 грудня: Україну накриють дощі та тумани
Погода на більшості території України у п'ятницю, 29 грудня, буде дощовою, місцями навіть випаде мокрий сніг. Щоправда у східних областях сильні опади не спостерігатимуться.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Давненько у нас не лило. Завтра, 29 грудня, атмосферний фронт підсуне в Україну дощі, помірні, можливо, навіть подекуди сильні. Температура повітря бігатиме від тепла до холоду,
– зазначила синоптик.
За її словами, фронт почне рухатися із заходу, тому опади спочатку пройдуть у західних областях України, а протягом дня просунуться Вінниччиною, Одещиною, дійдуть надвечір до Житомирської та Київської областей.
Проте, значна частина Півдня, Схід України, Полтава, Черкаси, Кропивницький, Дніпро - побудуть у відносно сухій погоді, але з туманами.
За словами Діденко, у п'ятницю на Заході буде 0...+4 градуси, тому й можливий місцями мокрий сніг. На Сході температура повітря становитиме +1...+5 градусів, у Центрі +5...+11 градусів, на Півдні +6...+13 градусів, на Півночі +4...+9 градусів.
У Києві очікується сильний некомфортний вітер, періодичні тумани, ввечері атмосферний фронт принесе дощі. Вдень температура повітря у столиці становитиме +7…+9 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 29 грудня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +7…+9
Вінниця – +7…+9
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +6…+8
Суми – +5…+7
Полтава – +6…+8
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +7…+9
Прогноз погоди в Україні на 29 грудня