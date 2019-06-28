Прогноз погоди на 29 червня: спека піде на спад, а ночі стануть дуже холодними
Погода в Україні у суботу, 29 червня, буде не так спекотно, як ще кількома днями раніше. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах +18...+23 градусів.
А от вночі, як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, доведеться згадати про ковдри. Стовпчики термометрів опустяться до фактично осінніх +9...+14 градусів.
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"Періодичні невеликі дощі можливі, проте опади успішно чергуватимуться із сонцем, якого також вистачатиме. Тобто, сильних злив не буде вихідними", – зауважила Діденко.
У Києві вдень очікується +20...+22 градуси, вночі буде більш свіжо – +11...+14 градусів. Місцями можливі невеликі дощі.
Повернеться спека в Україну 1 липня.
Прогноз погоди на суботу, 29 червня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +19…+21
Вінниця – +20…+22
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +21…+23
Харків – +19…+21
Київ – +19…+21