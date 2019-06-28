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      Прогноз погоди на 29 червня: спека піде на спад, а ночі стануть дуже холодними

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      Погода 29 червня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 29 червня / znaj.ua

      Погода в Україні у суботу, 29 червня, буде не так спекотно, як ще кількома днями раніше. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах +18...+23 градусів.

      А от вночі, як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, доведеться згадати про ковдри. Стовпчики термометрів опустяться до фактично осінніх +9...+14 градусів.

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      "Періодичні невеликі дощі можливі, проте опади успішно чергуватимуться із сонцем, якого також вистачатиме. Тобто, сильних злив не буде вихідними", – зауважила Діденко. 

      У Києві вдень очікується +20...+22 градуси, вночі буде більш свіжо – +11...+14 градусів. Місцями можливі невеликі дощі.

      Повернеться спека в Україну 1 липня. 

      Прогноз погоди на суботу, 29 червня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +25…+27

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +19…+21

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +24…+26

      Донецьк – +23…+25

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +19…+21

      Київ – +19…+21


      Прогноз погоди на 29 червня // Укргідрометцентр

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      Теги: Новини України Погода
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