Прогноз погоди на 29 червня: спека піде на спад, а ночі стануть дуже холодними

Погода в Україні у суботу, 29 червня, буде не так спекотно, як ще кількома днями раніше. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах +18...+23 градусів.

А от вночі, як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, доведеться згадати про ковдри. Стовпчики термометрів опустяться до фактично осінніх +9...+14 градусів. Читайте також: Київ накрив потужний ураган: загинула людина – фото, відео "Періодичні невеликі дощі можливі, проте опади успішно чергуватимуться із сонцем, якого також вистачатиме. Тобто, сильних злив не буде вихідними", – зауважила Діденко. У Києві вдень очікується +20...+22 градуси, вночі буде більш свіжо – +11...+14 градусів. Місцями можливі невеликі дощі. Повернеться спека в Україну 1 липня. Прогноз погоди на суботу, 29 червня, у містах України: Ужгород – +22…+24 Львів – +20…+22 Івано-Франківськ – +20…+22 Тернопіль – +20…+22 Чернівці – +20…+22 Хмельницький – +20…+22 Луцьк – +20…+22 Рівне – +20…+22 Житомир – +19…+21 Вінниця – +20…+22 Одеса – +24…+26 Миколаїв – +24…+26 Херсон – +25…+27 Сімферополь – +23…+25 Кропивницький – +21…+23 Черкаси – +19…+21 Чернігів – +19…+21 Суми – +19…+21 Полтава – +20…+22 Дніпро – +22…+24 Запоріжжя – +24…+26 Донецьк – +23…+25 Луганськ – +21…+23 Харків – +19…+21 Київ – +19…+21

Прогноз погоди на 29 червня // Укргідрометцентр