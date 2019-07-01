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      Прогноз погоди на 2 липня: на Заході грози трохи вгамують спеку, на решті території – ні

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      Погода 2 липня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 2 липня / pixabay.com

      Погода в Україні у вівторок, 2 липня, буде дуже спекотною, подекуди очікується до +38 градусів. У всіх, окрім приморських регіонів дощитиме, проте менш гаряче від цього буде лиш у західних областях.

      У вівторок, 2 липня, до України наблизиться атмосферний фронт. Він принесе на північні області, місцями на Захід, Центр, а ввечері й на Схід короткочасні дощі та грози. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Тим часом на Одещині – жодної хмаринки і найспекотніші температурні показники, – +38 градусів.

      Найпрохолодніше буде на Волині й Рівненщині, там стовпчики термометрів піднімуться не вище +26 градусів.

      Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві – короткочасні дощі і поки ще терпима спека – +27…+29 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 1 липня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +26…+28

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +29…+31

      Одеса – +36…+38

      Миколаїв – +34…+36

      Херсон – +33…+35

      Сімферополь – +31…33

      Кропивницький – +32…+34

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +26…+28

      Полтава – +31…+33

      Дніпро – +34…+36

      Запоріжжя – +33…+35

      Донецьк – +32…+34

      Луганськ – +32…+34

      Харків – +32…+34

      Київ – +27…+29

      погода прогноз погоди на 2 липня погода у липні спека
      Прогноз погоди на вівторок, 2 липня, в Україні

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
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