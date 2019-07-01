Прогноз погоди на 2 липня: на Заході грози трохи вгамують спеку, на решті території – ні
Погода в Україні у вівторок, 2 липня, буде дуже спекотною, подекуди очікується до +38 градусів. У всіх, окрім приморських регіонів дощитиме, проте менш гаряче від цього буде лиш у західних областях.
У вівторок, 2 липня, до України наблизиться атмосферний фронт. Він принесе на північні області, місцями на Захід, Центр, а ввечері й на Схід короткочасні дощі та грози. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Тим часом на Одещині – жодної хмаринки і найспекотніші температурні показники, – +38 градусів.
Найпрохолодніше буде на Волині й Рівненщині, там стовпчики термометрів піднімуться не вище +26 градусів.
Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві – короткочасні дощі і поки ще терпима спека – +27…+29 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 1 липня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +29…+31
Одеса – +36…+38
Миколаїв – +34…+36
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +31…33
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +31…+33
Дніпро – +34…+36
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +32…+34
Харків – +32…+34
Київ – +27…+29