Прогноз погоди на 2 липня: на Заході грози трохи вгамують спеку, на решті території – ні

Погода в Україні у вівторок, 2 липня, буде дуже спекотною, подекуди очікується до +38 градусів. У всіх, окрім приморських регіонів дощитиме, проте менш гаряче від цього буде лиш у західних областях.

У вівторок, 2 липня, до України наблизиться атмосферний фронт. Він принесе на північні області, місцями на Захід, Центр, а ввечері й на Схід короткочасні дощі та грози. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Тим часом на Одещині – жодної хмаринки і найспекотніші температурні показники, – +38 градусів.

Найпрохолодніше буде на Волині й Рівненщині, там стовпчики термометрів піднімуться не вище +26 градусів.

Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві – короткочасні дощі і поки ще терпима спека – +27…+29 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 1 липня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +29…+31

Одеса – +36…+38

Миколаїв – +34…+36

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +31…33

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +31…+33

Дніпро – +34…+36

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +32…+34

Харків – +32…+34

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на вівторок, 2 липня, в Україні