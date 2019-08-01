Прогноз погоди на 2 серпня: спека в Україні спаде і подекуди дощитиме

Погода в Україні у п’ятницю, 2 серпня, буде менш спекотною, адже до нас зайшло свіже повітря з півночі. Температура повітря у більшості областей становитиме +19+25 градусів, на Півночі та Північному Сході – подекуди +17+22 градуси.

Навіть на Півдні посвіжіє, проте там ще буде, звичайно, тепліше, – +25+29 градусів. Але спека вже явно послабне, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Дощі пройдуть у західних областях та у північній частині України, а також на Вінниччині, Харківщині та Одещині. На решті території буде суха та сонячна погода.

Погода у Києві буде свіжою та з дощами. Температура повітря у столиці становитиме +20+22 градуси, а температура води у Дніпрі – +22+23 градуси.

Прогноз погоди на п’ятницю, 2 серпня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +21…+23

Вінниця – +23…+25

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +21…+23

Суми – +19…+21

Полтава – +21…+23

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +20…+22

Харків – +19…+21

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на 2 серпня від Укргідрометцентру