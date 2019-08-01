16:44
1 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:23, 31 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, 31 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Прогноз погоди на 2 серпня: спека в Україні спаде і подекуди дощитиме

      129 Читать новость на русском
      Погода на 2 серпня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 2 серпня / Picsart.com

      Погода в Україні у п’ятницю, 2 серпня, буде менш спекотною, адже до нас зайшло свіже повітря з півночі. Температура повітря у більшості областей становитиме +19+25 градусів, на Півночі та Північному Сході – подекуди +17+22 градуси.

      Навіть на Півдні посвіжіє, проте там ще буде, звичайно, тепліше, – +25+29 градусів. Але спека вже явно послабне, повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Дізнайтесь, якою буде погода в Україні цілий серпень

      Дощі пройдуть у західних областях та у північній частині України, а також на Вінниччині, Харківщині та Одещині. На решті території буде суха та сонячна погода.

      Погода у Києві буде свіжою та з дощами. Температура повітря у столиці становитиме +20+22 градуси, а температура води у Дніпрі – +22+23 градуси.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 2 серпня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +23…+25

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +19…+21

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +20…+22

      Харків – +19…+21

      Київ – +21…+23

      прогноз погоди Україна 2 серпня
      Прогноз погоди на 2 серпня від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Коли ЦВК оголосить результати парламентських виборів: дата
      сьогодні
      4561
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як українці своїми грошима вплинули на результат виборів
      сьогодні , 16:30 Як українці своїми грошима вплинули на результат виборів
      Віталій Шабунін 61
      Як обрати колір для ванної кімнати: практична фотопідбірка
      сьогодні , 15:31 Як обрати колір для ванної кімнати: практична фотопідбірка
      Катерина Козачинська 344
      Сортування сміття: що про це треба знати
      сьогодні , 15:30 Сортування сміття: що про це треба знати
      Світлана Попова 3467
      "Мавпи" отримали в Раді 13%: блогери 24 каналу про азарт, який викликає нова влада
      сьогодні , 15:02 "Мавпи" отримали в Раді 13%: блогери 24 каналу про азарт, який викликає нова влада
      Олена Трибушна
      Ужесточенный пакет санкций для России из США: почему это очень сильный удар по агрессору?
      сьогодні , 15:00 Ужесточенный пакет санкций для России из США: почему это очень сильный удар по агрессору?
      Злой Одессит 3124
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук