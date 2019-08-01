Прогноз погоди на 2 серпня: спека в Україні спаде і подекуди дощитиме
Погода в Україні у п’ятницю, 2 серпня, буде менш спекотною, адже до нас зайшло свіже повітря з півночі. Температура повітря у більшості областей становитиме +19+25 градусів, на Півночі та Північному Сході – подекуди +17+22 градуси.
Навіть на Півдні посвіжіє, проте там ще буде, звичайно, тепліше, – +25+29 градусів. Але спека вже явно послабне, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Дощі пройдуть у західних областях та у північній частині України, а також на Вінниччині, Харківщині та Одещині. На решті території буде суха та сонячна погода.
Погода у Києві буде свіжою та з дощами. Температура повітря у столиці становитиме +20+22 градуси, а температура води у Дніпрі – +22+23 градуси.
Прогноз погоди на п’ятницю, 2 серпня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +21…+23
Вінниця – +23…+25
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +21…+23
Суми – +19…+21
Полтава – +21…+23
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +20…+22
Харків – +19…+21
Київ – +21…+23