Прогноз погоди на 31 липня: дощі та грози накриють значну частину України
Погода в Україні у середу, 31 липня, буде дещо холоднішою, ніж у попередні дні, а на Півдні, Заході та Центрі варто очікувати грози. У цей же час на півночі країни погода залишатиметься сонячною.
Останній день липня принесе в Україну прохолодне повітря, повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Важливо: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У решті областей істотні опади малоймовірні. Попри сонячну погоду, температура повітря на Харківщині Черкащині та північних регіонах Київщини опуститься до +18+22 градусів.
У більшості областей температура повітря буде у межах +22+27 градусів. На Півдні України, Закарпатті, Дніпропетровщині, у Кропивницькому та околицях, у Донецькій області ще втримається спекотна погода близько +27+32 градусів.
У Києві очікуються комфортні +24 градуси та сонячна погода.
Прогноз погоди на середу, 31 липня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +23…+25
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +25…+27
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +24…+26
Харків – +25…+27
Київ – +23…+25