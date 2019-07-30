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      Прогноз погоди на 31 липня: дощі та грози накриють значну частину України

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      Погода 31 липня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 31 липня / vse.rv.ua

      Погода в Україні у середу, 31 липня, буде дещо холоднішою, ніж у попередні дні, а на Півдні, Заході та Центрі варто очікувати грози. У цей же час на півночі країни погода залишатиметься сонячною.

      Останній день липня принесе в Україну прохолодне повітря, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

      Важливо: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У решті областей істотні опади малоймовірні. Попри сонячну погоду, температура повітря на Харківщині Черкащині та північних регіонах Київщини опуститься до +18+22 градусів.

      У більшості областей температура повітря буде у межах +22+27 градусів. На Півдні України, Закарпатті, Дніпропетровщині, у Кропивницькому та околицях, у Донецькій області ще втримається спекотна погода близько +27+32 градусів.

      У Києві очікуються комфортні +24 градуси та сонячна погода.

      Прогноз погоди на середу, 31 липня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +26…+28

      Тернопіль – +26…+28

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +31…+33

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +22…+24

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +25…+27

      Київ – +23…+25

      Погода на 31 липня, прогноз
      Прогноз погоди на середу, 31 липня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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