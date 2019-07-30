Прогноз погоди на 31 липня: дощі та грози накриють значну частину України

Погода в Україні у середу, 31 липня, буде дещо холоднішою, ніж у попередні дні, а на Півдні, Заході та Центрі варто очікувати грози. У цей же час на півночі країни погода залишатиметься сонячною.

Останній день липня принесе в Україну прохолодне повітря, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Важливо: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У решті областей істотні опади малоймовірні. Попри сонячну погоду, температура повітря на Харківщині Черкащині та північних регіонах Київщини опуститься до +18+22 градусів.

У більшості областей температура повітря буде у межах +22+27 градусів. На Півдні України, Закарпатті, Дніпропетровщині, у Кропивницькому та околицях, у Донецькій області ще втримається спекотна погода близько +27+32 градусів.

У Києві очікуються комфортні +24 градуси та сонячна погода.

Прогноз погоди на середу, 31 липня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +23…+25

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +22…+24

Суми – +22…+24

Полтава – +25…+27

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +24…+26

Харків – +25…+27

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на середу, 31 липня, від Укргідрометцентру