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Прогноз погоди на 4 липня: попереду лише тепло, хоча на Заході можливі невеличкі опади

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Прогноз погоди 4 липня
Прогноз погоди 4 липня / Aleksandr Eremin

Погода у середу, 4 липня, продовжить піднімати настрій разом з позначкою термометра. Нарешті літо впевнено повертається, даруючи комфортну температуру повітря +25 градусів. І лише на Заході та Півночі країни можливі невеличкі опади.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, ми починаємо нагріватися. 4 липня усі холодні прогалини поступово заповняться і протягом середи в Україні +23...+28 градусів. Дощі, невеликі та локальні, ще можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині. Решта території – сухо, малохмарно, сонячно,
– пише Наталка Діденко.

У столиці також не очікується істотних опадів, хоча в окремих районах вони можливі. Загалом буде сухо та сонячно, а стовпчик термометра показуватиме приємні +25 градусів.

За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 4 липня буде такою: на Заході +22...+26 градусів, на Сході +23...+28, на Півночі +21...+25, на Півдні країни +26...+29 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +22...+25 градусів.

Швидкість вітру в середньому від 5 до 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на середу, 4 липня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +24...+26

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +23...+25

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +23...+25

Київ – +22...+24

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Прогноз погоди на середу, 4 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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