Прогноз погоди на 4 липня: попереду лише тепло, хоча на Заході можливі невеличкі опади
Погода у середу, 4 липня, продовжить піднімати настрій разом з позначкою термометра. Нарешті літо впевнено повертається, даруючи комфортну температуру повітря +25 градусів. І лише на Заході та Півночі країни можливі невеличкі опади.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Так, ми починаємо нагріватися. 4 липня усі холодні прогалини поступово заповняться і протягом середи в Україні +23...+28 градусів. Дощі, невеликі та локальні, ще можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині. Решта території – сухо, малохмарно, сонячно,
– пише Наталка Діденко.
У столиці також не очікується істотних опадів, хоча в окремих районах вони можливі. Загалом буде сухо та сонячно, а стовпчик термометра показуватиме приємні +25 градусів.
За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 4 липня буде такою: на Заході +22...+26 градусів, на Сході +23...+28, на Півночі +21...+25, на Півдні країни +26...+29 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +22...+25 градусів.
Швидкість вітру в середньому від 5 до 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на середу, 4 липня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +24...+26
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +21...+23
Полтава – +23...+25
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +23...+25
Київ – +22...+24
Прогноз погоди на середу, 4 липня, від Укргідрометцентру