Прогноз погоди на 4 липня: спека залишає Україну, а дощі повертаються

Погода в Україні у четвер, 4 липня, буде теплою, а сильна спека почне падати. Дощі ймовірні лише у Криму та у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Середня температура повітря в Україні буде від +21 до +26 градусів тепла. Наталка Діденко повідомляє, що навіть з Півдня сильна спека піде, там очікується від +25 до +29 градусів.

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У Карпатах найближча ніч буде досить холодною – +7...+12 градусів тепла. Окрім того, на Півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися, тож ймовірні локальні невеликі дощі.

Такий синоптичний рахат-лукум в Україні потриває до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєвіші дощі з грозами можливі на Івана, 7 липня, та 8 липня,

– додала Діденко.

У Києві в четвер без істотних опадів. Діденко зазначає, що упродовж дня у столиці завтра можна дихати чудовим свіжим повітрям, очікується +20...+23 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 4 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +24…+26

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +20…+22

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +26…+28

Харків – +24…+26

Київ – +21…+22



Прогноз погоди на 4 липня від Укргідрометцентру