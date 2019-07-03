Прогноз погоди на 4 липня: спека залишає Україну, а дощі повертаються
Погода в Україні у четвер, 4 липня, буде теплою, а сильна спека почне падати. Дощі ймовірні лише у Криму та у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Середня температура повітря в Україні буде від +21 до +26 градусів тепла. Наталка Діденко повідомляє, що навіть з Півдня сильна спека піде, там очікується від +25 до +29 градусів.
Важливо: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
У Карпатах найближча ніч буде досить холодною – +7...+12 градусів тепла. Окрім того, на Півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися, тож ймовірні локальні невеликі дощі.
Такий синоптичний рахат-лукум в Україні потриває до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєвіші дощі з грозами можливі на Івана, 7 липня, та 8 липня,
– додала Діденко.
У Києві в четвер без істотних опадів. Діденко зазначає, що упродовж дня у столиці завтра можна дихати чудовим свіжим повітрям, очікується +20...+23 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 4 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +24…+26
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +20…+22
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +26…+28
Харків – +24…+26
Київ – +21…+22
Прогноз погоди на 4 липня від Укргідрометцентру