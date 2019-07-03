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      Прогноз погоди на 4 липня: спека залишає Україну, а дощі повертаються

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      Погода 4 липня 2019 Україна - на заміну спеки повертаються дощі
      Прогноз погоди на 4 липня / pinterest.com

      Погода в Україні у четвер, 4 липня, буде теплою, а сильна спека почне падати. Дощі ймовірні лише у Криму та у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

      Середня температура повітря в Україні буде від +21 до +26 градусів тепла. Наталка Діденко повідомляє, що навіть з Півдня сильна спека піде, там очікується від +25 до +29 градусів.

      Важливо: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      У Карпатах найближча ніч буде досить холодною – +7...+12 градусів тепла. Окрім того, на Півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися, тож ймовірні локальні невеликі дощі.

      Такий синоптичний рахат-лукум в Україні потриває до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєвіші дощі з грозами можливі на Івана, 7 липня, та 8 липня,
      – додала Діденко.

      У Києві в четвер без істотних опадів. Діденко зазначає, що упродовж дня у столиці завтра можна дихати чудовим свіжим повітрям, очікується +20...+23 градусів тепла.

      Прогноз погоди на четвер, 4 липня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – +24…+26

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +24…+26

      Київ – +21…+22

      погода 4 липня
      Прогноз погоди на 4 липня від Укргідрометцентру

       

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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