Прогноз погоди на 5 липня: грози і сонце розділять Україну, температура ж буде комфортною
Погода в Україні у п'ятницю, 5 липня, буде і дощовою, і сонячною, подекуди спекотною, а десь – прохолодною. Загалом температурні позначки коливатимуться у комфортних межах: від +23 до +27 градусів.
Грози і сонце розділять синоптичну карту по Дніпру. Так, на Правобережжі – дощитиме, а на Лівобережжі – сяятиме сонце. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Найпрохолодніше буде у північних областях. На Чернігівщині та Сумщині стовпчики термометрів піднімуться максимум до +21...+23 градусів.
А ось найспекотніше буде на Запоріжжі – до +27...+29 градусів.
Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві до +23...+25 градусів, ймовірні грози.
Прогноз погоди на п'ятницю, 5 липня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +22…+24
Вінниця – +24…+26
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +24…+26
Харків – +24…+26
Київ – +23…+25