Прогноз погоди на 5 липня: грози і сонце розділять Україну, температура ж буде комфортною

Погода в Україні у п'ятницю, 5 липня, буде і дощовою, і сонячною, подекуди спекотною, а десь – прохолодною. Загалом температурні позначки коливатимуться у комфортних межах: від +23 до +27 градусів.

Грози і сонце розділять синоптичну карту по Дніпру. Так, на Правобережжі – дощитиме, а на Лівобережжі – сяятиме сонце. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Найпрохолодніше буде у північних областях. На Чернігівщині та Сумщині стовпчики термометрів піднімуться максимум до +21...+23 градусів.

А ось найспекотніше буде на Запоріжжі – до +27...+29 градусів.

Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві до +23...+25 градусів, ймовірні грози.

Прогноз погоди на п'ятницю, 5 липня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +22…+24

Вінниця – +24…+26

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +21…+23

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +24…+26

Харків – +24…+26

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на п'ятницю, 5 липня, від Укргідрометцентру