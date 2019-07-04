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      Прогноз погоди на 5 липня: грози і сонце розділять Україну, температура ж буде комфортною

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      Погода 5 липня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 5 липня / Getty images

      Погода в Україні у п'ятницю, 5 липня, буде і дощовою, і сонячною, подекуди спекотною, а десь – прохолодною. Загалом температурні позначки коливатимуться у комфортних межах: від +23 до +27 градусів.

      Грози і сонце розділять синоптичну карту по Дніпру. Так, на Правобережжі – дощитиме, а на Лівобережжі – сяятиме сонце. Про це інформує Укргідрометцентр.

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      Найпрохолодніше буде у північних областях. На Чернігівщині та Сумщині стовпчики термометрів піднімуться максимум до +21...+23 градусів.

      А ось найспекотніше буде на Запоріжжі – до +27...+29 градусів.

      Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві до +23...+25 градусів, ймовірні грози.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 5 липня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +23…+25

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +24…+26

      Черкаси – +24…+26

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +26…+28

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +24…+26

      Київ – +23…+25

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      Прогноз погоди на п'ятницю, 5 липня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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