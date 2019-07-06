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      Прогноз погоди на 7 липня: на Купала деяким областям не пощастить з дощами

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      Погода 7 липня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 7 липня / nashkiev.ua

      Погода в Україні у неділю, 7 липня, буде загалом теплою, але не всюди. Жителям деяких областей слід підготуватися до дощів, хоча купальським традиціям нічого не завадить.

      Так, короткочасні дощі з грозами на Купала очікуються на Заході та Півночі України, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Також ближче до вечора дощитиме може і у центральних регіонах. На решті території буде без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах 24+28 градусів.

      При грозах можливі зливи та шквали, обережно! Тим більше, що вихідними багато хто буде на природі, на відкритому повітрі,
      – пише Діденко.

      У Києві в неділю, 7 липня, ймовірний короткочаний дощ з грозою. Стовпчик термометра підніметься до позначок +25 +27 градусів тепла.

      "7 липня вночі віночки дівчата пускатимуть при ясному місяці та світлих зіроньках, буде сухо", – зазначила синоптик. 

      Прогноз погоди на неділю, 7 липня, у містах України:

      Ужгород – +24…+26

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +23…+25

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +24…+26

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +25…+27

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +25…+27

      Київ – +25…+27


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру 

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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