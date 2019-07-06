Прогноз погоди на 7 липня: на Купала деяким областям не пощастить з дощами
Погода в Україні у неділю, 7 липня, буде загалом теплою, але не всюди. Жителям деяких областей слід підготуватися до дощів, хоча купальським традиціям нічого не завадить.
Так, короткочасні дощі з грозами на Купала очікуються на Заході та Півночі України, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Також ближче до вечора дощитиме може і у центральних регіонах. На решті території буде без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах 24+28 градусів.
При грозах можливі зливи та шквали, обережно! Тим більше, що вихідними багато хто буде на природі, на відкритому повітрі,
– пише Діденко.
У Києві в неділю, 7 липня, ймовірний короткочаний дощ з грозою. Стовпчик термометра підніметься до позначок +25 +27 градусів тепла.
"7 липня вночі віночки дівчата пускатимуть при ясному місяці та світлих зіроньках, буде сухо", – зазначила синоптик.
Прогноз погоди на неділю, 7 липня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +24…+26
Вінниця – +26…+28
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +25…+27
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +25…+27
Прогноз погоди від Укргідрометцентру