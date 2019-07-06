Прогноз погоди на 7 липня: на Купала деяким областям не пощастить з дощами

Погода в Україні у неділю, 7 липня, буде загалом теплою, але не всюди. Жителям деяких областей слід підготуватися до дощів, хоча купальським традиціям нічого не завадить.

Так, короткочасні дощі з грозами на Купала очікуються на Заході та Півночі України, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Також ближче до вечора дощитиме може і у центральних регіонах. На решті території буде без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах 24+28 градусів.

При грозах можливі зливи та шквали, обережно! Тим більше, що вихідними багато хто буде на природі, на відкритому повітрі,

– пише Діденко.

У Києві в неділю, 7 липня, ймовірний короткочаний дощ з грозою. Стовпчик термометра підніметься до позначок +25 +27 градусів тепла.

"7 липня вночі віночки дівчата пускатимуть при ясному місяці та світлих зіроньках, буде сухо", – зазначила синоптик.

Прогноз погоди на неділю, 7 липня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +24…+26

Вінниця – +26…+28

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +25…+27

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +25…+27



Прогноз погоди від Укргідрометцентру