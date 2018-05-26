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Прогноз погоди на 27 травня: сонячно, переважно без опадів, але на Заході можливі дощі

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Прогноз погоди в Україні на 27 травня
Прогноз погоди в Україні на 27 травня / 24 Канал

У неділю, 27 травня, в Україні продовжить панувати антициклон, у більшості областей очікується суха сонячна погода. Лише на Заході країни можливі опади та гроза.

Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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На Зелену неділю, погода в Україні суттєво не зміниться. Переважно без опадів, температура повітря в день +23 – +26 градусів.

Вболівайте, відпочивайте, прикрасіть домівку гарним клеченням, переведіть дух вихідними, озирніться - найкрасивіші дні року зараз перед нами,
– пише синоптик.

Прогноз погоди на неділю, 27 травня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +22...+24

Вінниця – +23...+25

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +22...+24

Полтава – +21...+23

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +21...+23

Харків – +21...+23

Київ – +21...+23

погода, погода в Україні, погода на 27 травня
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на неділю, 27 травня

 

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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