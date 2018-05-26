Прогноз погоди на 27 травня: сонячно, переважно без опадів, але на Заході можливі дощі
У неділю, 27 травня, в Україні продовжить панувати антициклон, у більшості областей очікується суха сонячна погода. Лише на Заході країни можливі опади та гроза.
Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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На Зелену неділю, погода в Україні суттєво не зміниться. Переважно без опадів, температура повітря в день +23 – +26 градусів.
Вболівайте, відпочивайте, прикрасіть домівку гарним клеченням, переведіть дух вихідними, озирніться - найкрасивіші дні року зараз перед нами,
– пише синоптик.
Прогноз погоди на неділю, 27 травня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +22...+24
Вінниця – +23...+25
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +22...+24
Полтава – +21...+23
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +21...+23
Харків – +21...+23
Київ – +21...+23
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на неділю, 27 травня