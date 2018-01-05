Погода на різдвяні свята в Україні: прогноз від синоптика

Погода в Україні на різдвяні свята 6, 7 та 8 січня буде не надто морозною. На всій території країни опадів у вигляді снігу не передбачається, а температура повітря буде плюсовою.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, 6 січня, на Святвечір, буде тепло. Вночі +1+5 градусів, і лише у Карпатах та на Сході можливі незначні морози – -1-4 градуси. Вдень +3+8 градусів. Ввечері температура повітря коливатиметься в межах 2-6 градусів тепла.

У Києві шостого січня можливий невеликий дощ, вдень – +5+6 градусів, ввечері – +3 градуси.

7 січня, на Різдво, тепло ще й посилиться. Протягом дня +4+10 градусів, на Півдні +7+12 градусів. У більшості областей України 7 січня опадів не очікується,

– розповіла Діденко.

Синоптик зазначила, що дощі, переважно невеликі, пройдуть 6 і 7 січня на Рівненщині, Волині, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Вночі температура повітря наблизиться до нуля.

У столиці на Різдво також ймовірний невеликий дощ, ввечері можливо з мокрим снігом, +5+6 градусів.

8 січня в Україну прийде незначне похолодання. У більшості областей України стовпчики термометрів подекуди опустяться до мінусових позначок, лише у центрі та на Півдні буде плюсова температура +3+5 градусів.

У третій день свят в Києві очікується ясна погода, вдень температура повітря 0+2 градуси тепла.