Українцям готуються запропонувати референдум. Про це пише Вадим Денисенко.

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Що хвилює європейців та росіян?

Останні переговори США – ЄС – Україна пройшли під прапором: знімайте санкції, і на саміті G-20 давайте підписувати мир (точніше, якийсь драфт цього миру). Поки невизначено головне питання: чи продовжують бойові дії на період подальших перемовин.

Європейці переживають через три речі:

посилення Росії після війни та можлива війна за кілька років (простіше кажучи нема довіри до НАТО);

немає консенсусу щодо майбутнього фінансування України та вступу України в ЄС;

немає розуміння, що робити з замороженими активами (обговорюється формула розморозки).

Щодо вимог Росії, то тут нічого нового:

скорочення армії (що є неминучим через фінансових проблем і головне питання не саме скорочення, а на скільки буде скорочено);

заборона на дальнобійну зброю та ряд інших озброєнь, що є насправді найважливішим питанням;

лінія розмежування (вихід українців з Донбасу залишається головною вимогою росіян);

повернення "русского міра" в Україну (російська партія, російська церква і т. д).

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Що отримає Україна?

Згідно з озвученими драфтами мирного проєкту, Україні пропонують провести референдум і закріпити його результати законом. При цьому США мають надати нам гарантії безпеки на рівні 5 статті НАТО.

Якщо підсумувати, то нічого нового, якщо не зважати на те, що ЄС почав хитатися і процеси прискорилися.