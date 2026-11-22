Українцям готуються запропонувати референдум. Про це пише Вадим Денисенко.
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Що хвилює європейців та росіян?
Останні переговори США – ЄС – Україна пройшли під прапором: знімайте санкції, і на саміті G-20 давайте підписувати мир (точніше, якийсь драфт цього миру). Поки невизначено головне питання: чи продовжують бойові дії на період подальших перемовин.
Європейці переживають через три речі:
- посилення Росії після війни та можлива війна за кілька років (простіше кажучи нема довіри до НАТО);
- немає консенсусу щодо майбутнього фінансування України та вступу України в ЄС;
- немає розуміння, що робити з замороженими активами (обговорюється формула розморозки).
Щодо вимог Росії, то тут нічого нового:
- скорочення армії (що є неминучим через фінансових проблем і головне питання не саме скорочення, а на скільки буде скорочено);
- заборона на дальнобійну зброю та ряд інших озброєнь, що є насправді найважливішим питанням;
- лінія розмежування (вихід українців з Донбасу залишається головною вимогою росіян);
- повернення "русского міра" в Україну (російська партія, російська церква і т. д).
Що отримає Україна?
Згідно з озвученими драфтами мирного проєкту, Україні пропонують провести референдум і закріпити його результати законом. При цьому США мають надати нам гарантії безпеки на рівні 5 статті НАТО.
Якщо підсумувати, то нічого нового, якщо не зважати на те, що ЄС почав хитатися і процеси прискорилися.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.
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