Андрій Портнов був заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. В ті часи його називали куратором судової гілки влади. Але видається, що він і досі зберігає вплив на суддів.

Портнов покинув Україну одразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. І повернувся лише після перемоги Зеленського на виборах 2019 року. Більше – читайте в блозі "Честь і НЕчесть тижня" на 24 каналі.

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Коли Портнов повернувся в Україну, то почав займатись юридичним пресингом. Подавати позови додержавних органів та активістів про захист честі, гідності і ділової репутації.

До прикладу, в липні 2019 року він подав позов до Голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. В одному зі своїх блогів "Право на гідність" Шабунін згадав про кримінальне провадження щодо Портнова, яке розслідувало НАБУ.



Віталій Шабунін / Фото 24 канал

Це провадження щодо незаконного збагачення радника президента було закрите через рішення Конституційного суду про неконституційність відповідної норми. Але Шабунін згадав, що зібрані докази можуть послужити для стягнення з Портнова коштів у цивільному провадженні.

Портнов заявив, що Голова правління ЦПК поширив недостовірну інформацію, бо кримінальні провадження з приводу незаконного збагачення щодо Портнова відсутні. Як доказ, він надав роздруківку повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття провадження щодо ймовірного незаконного збагачення ексрадника президента на 27 мільйонів гривень.

Саме Портнов обіймав посаду радника президента в той період, якого стосувалось розслідування. Тож у Шабуніна були належні підстави вважати, що НАБУ розслідувало саме ймовірне незаконне збагачення Портнова. Активісти мали право висвітлювати суспільно важливу інформацію щодо публічного діяча.

У своїй позовній заяві Портнов зазначив, що не набував статусу підозрюваного, обвинуваченого або ж засудженого за статтею "незаконне збагачення". І це дійсно так. Але це не скасовує той факт, що кримінальне провадження було. Проте суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва стала на сторону ексчиновника і задовольнила позов Портнова.



Тетяна Ільєва / Фото Закон і Бізнес

Вона відхилила всі аргументи і докази відповідача, що провадження дійсно могло стосуватись Портнова. А ще те, що Шабунін має право на вільне вираження поглядів. Та зобов’язала публічно спростувати твердження

На жаль, позовами Портнов не обмежується. Він також вдався до погроз журналістам, які розслідували його можливий вплив на чинну владу. В березні 2019 року Портнов оприлюднив у своєму телеграм-каналі паспортні дані та місце проживання водіїв знімальної групи програми "Схеми" та погрожував усій команді журналістів розслідувачів.

Погрози прокурору

У 2019 році Портнов також погрожував прокурору Олександру Божко, який вів кримінальне провадження щодо можливого привласнення ексчиновником грошей двох київських університетів. А також імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції та погроз народній депутатці.

В повідомленнях прокурору Портнов обіцяв провести "виховні міри", "загнати в колонію", навіть "перетворити в кусок лайна". У деяких із повідомлень Портнов погрожував Божку в'язницею та зґвалтуванням у неприродний спосіб. Прокурор звернувся зі скаргою на Портнова до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів.



Олександру Божко / Фото НОВА Тернопільська газета

В минулому КДКА карала адвокатів за менш непристойні та загрозливі повідомлення в соціальних мережах та месенджерах. Але Портнова там карати відмовились. Хоча адвокат сам підтвердив, що перше повідомлення написав він, в комісії не побачили доказів залякувань.

Божко також повідомив про погрози з боку Портнова у правоохоронні органи. Працівники прокуратури, як і інших державних органів, мають бути захищеними від впливу третіх осіб для того, щоб незалежно виконувати свою роботу. Тому законодавство передбачає за погрози та втручання в діяльність правоохоронців суворі покарання – до 3 років позбавлення волі.

Проте слідчий СБУ, який розглядав заяви Божка, доволі швидко закрив кримінальне провадження щодо Портнова. Закрив, бо лінгвістична експертиза не встановила у згаданих повідомленнях адвоката ознак погроз. Експерти нібито не можуть оцінити, чи мають смс-повідомленнями психологічний вплив. Бо для цього немає методики.

Натомість експерт зазначив, що рівень культури автора характерний для осіб з вищою освітою. І тут я не зрозуміла, чи то експертиза виявила, що Портнов дуже вправно використовує нецензурну лексику, аж так, що її не може виявити навіть експерт з лінгвістичних питань. Чи то всі люди з вищою освітою можуть і мали б матюкатись?

Хоча СБУ й відмовилось нормально розслідувати справу, Божко вирішив не здаватись. І оскаржив постанову про закриття кримінального провадження. В липні 2020 року в Шевченківському районному суді міста Києва заяву Олександра Божка розглянув суддя Євгеній Сидоров.



Євгеній Сидоров / Фото Юридична газета

Заслухавши аргументи обох сторін, суддя вирішив, що слідчий СБУ не провів всіх необхідних розшукових дій та не дослідив всі обставини, для того, щоб розслідувати можливий злочин.

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Це свідчить про грубе порушення вимог процесуального закону та передчасність закриття кримінального провадження. Суддя Сидоров зобов’язав слідчих відновити розслідування щодо погроз прокурору Божку, та провести його повно та об'єктивно.

Тож премію Честь тижня сьогодні отримує суддя Шевченківського районного суду міста Києва Євгеній Сидоров, який не дозволив передчасно закрити провадження щодо тиску на прокурора.

Премію НЕчесть тижня отримує суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва, яка не дозволила громадським активістам публічно обговорювати діяльність Андрія Портнова.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка контролює перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.



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