Похорон 11-річної Дарії Лук'яненко в Іванівці: фото 18+

Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. 21 червня під час похорону із дівчинкою попрощалися у її рідному селі.

Попрощатися з Дарією прийшли не лише родичі та близькі, а й багато місцевих жителів.

Коротко: Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо

Похорон розпочався біля будинку родини померлої дитини о 12 годині. В Іванівському районі Одеської області 21 червня оголошено днем жалоби за вбитою дівчинкою.



Похорон Дарії Лук'яненко/ Фото: "Страна"

Дівчинку ховають у закритій білі труні. Оскільки зібралося дуже багато людей, то поліція взяла під посилену охорону будинок ймовірного вбивці Миколи Тарасова.



Дівчинку ховають у білій труні

Після цього, труну Дарії Лук'яненко понесли на головну площу села.

У вбивстві дівчинки підозрюють її односельця – 26-річного Миколу Тарасова. Як чоловік вбив дитину – читайте за посиланням.

Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?

Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток, проте пропала. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

Проте зниклу Дарію знайшла мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.

Дивіться відео про трагедію на Одещині: