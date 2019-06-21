13:47
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Похорон 11-річної Дарії Лук'яненко в Іванівці: фото 18+

      2087
      Похорон Дарії Лук'яненко в Іванівці – фото, відео з похоронів 18+
      З 11-річної Дарією Лук'яненко прощаються в Іванівці / Колаж 24 каналу

      Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. 21 червня під час похорону із дівчинкою попрощалися у її рідному селі.

      Попрощатися з Дарією прийшли не лише родичі та близькі, а й багато місцевих жителів.

      Коротко: Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо

      Похорон розпочався біля будинку родини померлої дитини о 12 годині. В Іванівському районі Одеської області 21 червня оголошено днем жалоби за вбитою дівчинкою.

      похорон дарії лук'яненко
      Похорон Дарії Лук'яненко/ Фото: "Страна"

      Дівчинку ховають у закритій білі труні. Оскільки зібралося дуже багато людей, то поліція взяла під посилену охорону будинок ймовірного вбивці Миколи Тарасова.

      похорон дарії лук'яненко
      Дівчинку ховають у білій труні

      Після цього, труну Дарії Лук'яненко понесли на головну площу села. 

      У вбивстві дівчинки підозрюють її односельця – 26-річного Миколу Тарасова. Як чоловік вбив дитину – читайте за посиланням.

      Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?

      Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток, проте пропала. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

      Проте зниклу Дарію знайшла мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

      Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.

      Дивіться відео про трагедію на Одещині:

       

      blog_ava
      Чим корисна та шкідлива шовковиця
      сьогодні
      8156
      Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Поліція Новини Одеси Діти і неповнолітні Жертви Дарія Лук'яненко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Саакашвілі дозволили балотуватися в Раду: найцікавіші факти з біографії політика
      сьогодні , 13:30 Саакашвілі дозволили балотуватися в Раду: найцікавіші факти з біографії політика
      Андрій Шляхтін 1213
      США та Іран напередодні війни?
      сьогодні , 13:02 США та Іран напередодні війни?
      Борис Немировський 376
      Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
      сьогодні , 12:32 Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
      476
      Як Медведчуку вдалося повернутися в українську політику
      сьогодні , 12:30 Як Медведчуку вдалося повернутися в українську політику
      Крістіна Бердинських 441
      Умови України щодо зняття блокади з ОРДЛО ведуть до федералізації
      сьогодні , 12:00 Умови України щодо зняття блокади з ОРДЛО ведуть до федералізації
      Олексій Чибісов 806
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук