Похорон нардепа Дмитра Тимчука: фото, відео

У Києві в Будинку офіцерів проходить церемонія прощання з народним депутатом Дмитром Тимчуком. Він загинув 19 червня від вогнепального поранення у голову.

Прощання з Тимчуком розпочалося о 10 годині. У приміщенні присутня родина загиблого нардепа, почесна варта, його колеги з партії "Народний фронт", політики та інші українці.

Читайте також: Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика

Попрощатися з Тимчуком прийшов голова Верховної Ради Андрій Парубій, віце-прем'єр-міністерка Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова МВС Арсен Аваков, міністерка освіти Лілія Гриневич, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, голова фракції Максим Бурбак, нардеп Антон Геращенко, Вікторія Сюмар та інші.

Україна понесла велику втрату, нам його не вистачатиме. "Інформаційний спротив" Тимчука відіграв велику роль в інформаційній війні,

– сказав Парубій.

Прощання з Дмитром Тимчуком / Фото журналістки 24 каналу Людмили Кушнір

Антон Геращенко також розповів, що нардепи вже звернулись до президента Володимира Зеленськогоо, аби посмертно нагородити Тимчука орденом Свободи.



Прощання з Тимчуком у Києві

Після церемонії прощання тіло нардепа для поховання перевезуть в Бердичів Житомирської області. Там Тимчук провів юність і зараз живуть його батьки.

Ким був Дмитро Тимчук?Політик – родом з російського міста Чита. У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України, пройшовши до парламенту у складі партії "Народний фронт".



Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом. Зокрема, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

Що відомо про смерть Дмитра Тимчука?

Народного депутата від фракції "Народний фронт" та координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука вранці 19 червня знайшла мертвим у власній квартирі у Києві його дружина. У нього виявили вогнепальне поранення голови.



Загалом поліція розглядає три версії смерті народного депутата, основна з яких – самогубство. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.