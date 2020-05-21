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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

На похороні в Росії понад 150 людей заразилися COVID-19: що відомо

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На похороні в Росії понад 150 людей заразилися COVID-19: що відомо
/ 5.ua

У російській Адигеї після проведення похорону 155 людей заразилися COVID-19. Спочатку відбулася госпіталізація однієї людини, проте до 20 травня їх кількість збільшилася.

Похорони відбулися 1 травня в аулі Бжедугхабль Красногвардійського району Адигеї, де було присутньо понад 500 осіб. Про це повідомило видання УНІАН.

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Для локалізації вогнища коронавірусу в Червоногвардійському районі обмежили пересування між населеними пунктами, почалася дезінфекція громадських місць, було введено обов'язкове носіння масок і рукавичок.

Глава Красногвардійського району Адигеї Альберт Османів достроково склав повноваження. Натомість виконуючим обов'язки голови району став Темур Губжоков. Одним з його основних завдань є стабілізувати ситуацію з COVID-19 серед місцевих жителів.

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За офіційними даними на 21 травня, всього в Адигеї виявлено 525 випадків коронавірусу, 263 осіб одужали, вісім померли.

Станом на 21 травня в Росії зафіксували 308 705 випадків. Померло 2972 людей, але іноземні журналісти стверджують, що справжня кількість жертв приховуються. Лише за останню добу захворіло 8764 осіб.

Автор: Марія Лелека
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Росії
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