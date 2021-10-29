Суд постановив, що саме вихователька винна у травмуванні хлопчика. Відповідний вирок винесли у суді міста Запоріжжя.

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Яке покарання отримає вихователька

На суді обвинувачена визнала свою вину та попросила пробачення у потерпілої – матері хлопчика. Жінка повідомила, що син почуває себе добре та не наполягала на суворому покаранні.



Вироком суду жінці призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3 роки з позбавленням права обіймати посади вихователя 2 роки. На підставі статті 75 її звільнили від відбування покарання і призначили іспитовий термін на 1 рік.

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