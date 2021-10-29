Суд постановив, що саме вихователька винна у травмуванні хлопчика. Відповідний вирок винесли у суді міста Запоріжжя.
Подивіться П'яна матір з Дніпра обурила мережу: візок перекинутий, а дитина в крові
Яке покарання отримає вихователька
На суді обвинувачена визнала свою вину та попросила пробачення у потерпілої – матері хлопчика. Жінка повідомила, що син почуває себе добре та не наполягала на суворому покаранні.
Вироком суду жінці призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3 роки з позбавленням права обіймати посади вихователя 2 роки. На підставі статті 75 її звільнили від відбування покарання і призначили іспитовий термін на 1 рік.
Хлопчик випав із вікна: детальніше про інцидент
- Інцидент трапився 26 квітня 2021 року у Запорізькому садку "Еврика".
- Хлопчик залишився у кімнаті один, а побачивши свою групу на вулиці, намагався до них дістатися. Він відчинив вікно і просто впав на асфальт.
- Дитину шпиталізували. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітки та живота, закритий перелом кісток тазу.
- Через два дні 54-річній виховательці повідомили про підозру через неналежне виконання обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Згодом, за результатом перевірки, звільнили завідувачку, виховательку і няню садочка.