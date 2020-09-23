Мііністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував ввести санкції щодо онлайн-сервісів, які торгують контентом російського виробництва. Відповідне доручення надійшло через запуск найбільшого російського онлайн-магазину Wildberries, який пропонує українцям, наприклад, футболки з Путіним.

В Україні пропонують карати за російський контент

Відповідну пропозицію Ткаченко озвучив під час засідання Кабміну 23 вересня. Міністр наголосив, до цього кроку підштовхнув саме запуск роботи Wildberries в Україні. Про це інформує 24 канал.

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У зв'язку з цим пропонується протокольне доручення Кабміну розглянути можливість застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до онлайн-сервісів, які пропагують і пропонують продукцію різного роду і контент російського походження,

– сказав Ткаченко.

Які саме санкції пропонують ввести проти онлайн-сервісів – наразі невідомо.

Що відомо про скандал з Wildberries