Покарати Wildberries: Ткаченко запропонував санкції проти онлайн-сервісів з російським контентом
Мііністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував ввести санкції щодо онлайн-сервісів, які торгують контентом російського виробництва. Відповідне доручення надійшло через запуск найбільшого російського онлайн-магазину Wildberries, який пропонує українцям, наприклад, футболки з Путіним.
В Україні пропонують карати за російський контент
Відповідну пропозицію Ткаченко озвучив під час засідання Кабміну 23 вересня. Міністр наголосив, до цього кроку підштовхнув саме запуск роботи Wildberries в Україні. Про це інформує 24 канал.
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У зв'язку з цим пропонується протокольне доручення Кабміну розглянути можливість застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до онлайн-сервісів, які пропагують і пропонують продукцію різного роду і контент російського походження,
– сказав Ткаченко.
Які саме санкції пропонують ввести проти онлайн-сервісів – наразі невідомо.
Що відомо про скандал з Wildberries
- Wildberries – це найбільший російський онлайн-ритейлер.
- Сервіс вже працює в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизстані.
- В інтернет-магазині можна купити одяг з зображенням Володимира Путіна та забороненою в Україні символікою.
- Доступні в сервісі і російські підручники, постери та аксесуари.