Листи з вимогою покарати працівників за страйк отримали всі урядові установи Білорусі. У відповідному документі зазначено, що акції протестів робітників є порушенням трудової дисципліни.

Згідно з документом, всі співробітники державних організацій повинні бути попереджені про відповідальність за участь у страйках. Про надходження листів з погрозами страйкуючим працівникам повідомив телеграм-канал "Наша Нiва".

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"Участь у страйках або зборах, що проводяться без дотримання трудового законодавства, є порушенням трудової дисципліни і тягне за собою застосування заходів відповідальності", — йдеться в листі, який підписав заступник прем'єр-міністра Білорусі Юрій Назаров.

Такий лист отримали всі урядові установи Білорусі / Фото телеграм-каналу "Наша Ніва"

Що цьому передувало