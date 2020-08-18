Покарати за страйк: усі держустанови Білорусі отримали листа з погрозами від Ради міністрів
Листи з вимогою покарати працівників за страйк отримали всі урядові установи Білорусі. У відповідному документі зазначено, що акції протестів робітників є порушенням трудової дисципліни.
Згідно з документом, всі співробітники державних організацій повинні бути попереджені про відповідальність за участь у страйках. Про надходження листів з погрозами страйкуючим працівникам повідомив телеграм-канал "Наша Нiва".
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"Участь у страйках або зборах, що проводяться без дотримання трудового законодавства, є порушенням трудової дисципліни і тягне за собою застосування заходів відповідальності", — йдеться в листі, який підписав заступник прем'єр-міністра Білорусі Юрій Назаров.
Такий лист отримали всі урядові установи Білорусі / Фото телеграм-каналу "Наша Ніва"
Що цьому передувало
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів.
- Білоруси вважають, що вибори були сфальсифіковані, на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- ОМОНівці почали бити та затримувати Мирних демонстрантів.
- За тиждень понад тисяча людей були поранені, понад 7 тисяч – затримали.
- Всенародний страйк білоруси оголосили 11 серпня – багато хто не вийшов на роботу.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу.