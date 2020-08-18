Працівники ЗМІ Білорусі долучилися до загальнонаціональних страйків робітників. На бік протестувальників перейшло й державне білоруське телебачення.

Журналісти, ведучі та продюсери почали звільнятися зі своїх посад. Про це повідомила екскерівниця програми "Добрай раніцы, Беларусь!" Олена Воляк "Сніданку з 1+1".

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Вона зазначила, що погроз на її адресу, чи на адресу колег не було. Раніше з'явилася інформація про те, що багато жінок, чоловіків та дітей постраждали під час протестів. Це були дуже жорстокі затримання та побиття, також є зниклі безвісти.

"Зранку треба було виходити в ефір зі словами "Добрий ранок! Ми будемо готувати омлет", наприклад. Я звернулася до керівництва з проханням зняти ефір, бо ранок не добрий. Тобто ми самі собі перечимо. Який добрий ранок в країні", – розповіла журналістка.

Оскільки програма триває три години в прямому ефірі і є найбільш рейтинговою в країні, то у проханні жінці відмовили.

Сказали, якщо "Добрай раніцы, Беларусь" не виходить в ефір, то це в країні надзвичайна ситуація. Коли я запитала, чи в країні не надзвичайна ситуація? Мені відповіли, що ні, програма виходить в ефір. На що я відповіла: "Тоді я йду". Я зробила, як велить совість,

– наголосила Олена Воляк.

За словами екскерівниці програми, більшість ведучих наразі звільнилися. Водночас програми в ефірі поки що не буде. Напередодні журналістка з колегами влаштувала мітинг біля Белтелерадіокомпанії, з якої вони звільнилися.

Які ще робітники вийшли на протести Білорусі