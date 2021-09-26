Поки ВРП блокувала реформу, Вовк довів свою доброчесність: що змінить Етична рада

Більшість антигероїв передачі "Честь і НЕчесть" мали б давно звільнити, та через лояльність Вищої ради правосуддя, вони залишаються на своїх посадах. Розірвати коло кругової поруки мала б Етична рада.

3 міжнародних експертів та 3 суддів могли вже цього місяця розпочати перевірку на доброчесність чинних членів та майбутніх кандидатів до ВРП. А очищена Вища рада правосуддя мала б подбати, щоб лише доброчесні кандидати отримували суддівські мантії та право вершити правосуддя, а недостойних було звільнено.

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Та очевидно така перспектива не влаштовує самих суддів, бо Рада суддів, до якої входять представники судів з усіх куточків України, минулого тижня заблокувала створення Етичної ради й судову реформу в цілому.

Одне з офіційних виправдань – немає суддів, які б хотіли працювати в Етичній раді. Але це відверта неправда. 6 кандидатів подали відповідні заяви. Серед них щонайменше 3, до яких в громадськості не було зауважень. Зокрема, лауреатка премії "Честь тижня" Ганна Вронська.

Хто така Ганна Вронська

Ганна Вронська стала суддею Верховного Суду в 2017 році. До цього вона була партнеркою у власній юридичній фірмі, яка спеціалізується на справах щодо банкрутства, міжнародних інвестиціях, арбітражі тощо.

За 4 роки роботи суддя відзначилась як активна адвокатка гендерної рівності, зрозумілими та структурованими рішення за аналогією до рішень ЄСПЛ, та об'єктивним розглядом спорів бізнесу.

Раніше Фундація DEJURE нагороджувала Вронську за те, що суддя звернула увагу на наявність третейського застереження у договорі між компаніями. В разі такого застереження, спори між компаніями мають вирішуватись у заздалегідь погодженому третейському суді та третейським суддею, якому довіряють обидві сторони.

Колегія під головуванням Вронської скасували рішення судів першої та апеляційної інстанції, адже через третейське застереження вони не мали права розглядати спір. Також на останньому засідання Пленуму Верховного суду Вронська єдина згадала про міжнародні зобов'язання України щодо реформи Вищої ради правосуддя.

Хто ще хотів увійти в Етичну раду

Також бажання увійти до складу Етичної ради висловив суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микола Глотов. Під час конкурсу до Антикорсуду Глотов пройшов перевірку на доброчесність радою міжнародних експертів.

В колегії судді він розглядав спір пов'язаний з заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим та зупинив дію незаконного рішення Печерського суду щодо передачі розслідування злочину від НАБУ до СБУ.



Глотов розглядав спір щодо Татарова / Фото "Зеркало недели"

Іще одним суддею, який не побоявся підставити плече судовій реформі, є суддя у відставці Василь Клюба. Він працював суддею з 2001 року. Спершу – у Галицькому районному суді Івано-Франківської області, де певний час обіймав посаду голови, а з 2012 року був суддею Львівського апеляційного адмінсуду.

У 2015 році Василь Клюба подав у відставку та вирушив добровольцем на фронт, де став піхотинцем 93-ї бригади. Однак члени Ради суддів вирішили по-іншому. Лише 5 із 26 членів проголосували за Вронську, та по 4 за Глотова і Клюбу. Чим не догодили кандидати в Раді суддів так і не пояснили.

Вовк довів свою доброчесність

Ми ж в Фундації DEJURE хочемо відзначити суддів за відповідальність та готовність долучитись до судової реформи. Тож премію "Честь тижня" отримують судді Ганна Вронська та Микола Глотов, а також суддя у відставці Василь Клюба.

Тим часом поки Рада суддів блокує реформу Вищої ради правосуддя, а парламентарі зволікають з ліквідацією Окружного адмінсуду міста Києва, Павло Вовк часу не втрачає.

Голова ОАСКу довів свою доброчесність у Київському окружному адмінсуді. Ну як довів, 15 вересня суддя Альона Кушнова скасувала висновок Громадської ради доброчесності про його недоброчесність. Ще у 2017 році ГРД прийняла висновок, що поведінка Павла Вовка не відповідає критеріям доброчесності.

У 2019 році після оприлюднення плівок НАБУ, записаних в кабінеті Павла Вовка, стало відомо про ймовірний вплив суддею на інших суддів та посадовців та ухвалення політично вмотивованих рішень. До речі, на цих плівках засвітилась і Кушнова, але про це пізінше.

Тоді громадська рада затвердила додатковий висновок щодо Вовка. Але в суді він заявив, що доводи ГРД мають характер припущень і ґрунтуються на недостовірній та неперевіреній інформації; що Вища рада правосуддя плівки НАБУ перевіряла і дійшла висновку про те, що відповідні аудіозаписи не дають підстав стверджувати про обґрунтованість підозри. А тому Вовка від посади не відсторонила.

Кушнова з аргументами Вовка погодилась. Зазначила, що доказів, які б спростовували доводи позивача, члени ГРД не надали і тому скасували висновок громадської ради.

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Цікаво, а як ГРД могла надати докази, якщо наразі ГРД взагалі немає. Повноваження припинились ще у грудні 2020 року і це рішення ухвалювалось без участі відповідача.

Звільнення Вовка підтримують українці

Проблема не лише в тому, що ГРД не брала участь у засіданні, а Вовк очевидно порушує суддівську етику і є доброчесним. Його зухвальству дивуються іноземні партнери та журналісти, а його звільнення підтримують тисячі громадян України.



Кушнова не мала права розглядати позов Вовка / Фото з фейсбуку Павла Вовка

Насправді Кушнова взагалі не мала права розглядати цей позов Вовка та скасовувати висновок ГРД. Як суддя адміністративного суду, вона повинна розглядати спори у фізичних осіб щодо порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

А Громадська рада доброчесності не є суб'єктом владних повноважень. Вона не може буде відповідачем у суді. Такою є правова позиція Великої Палати Верховного Суду, викладена в постанові від 03 березня 2021 року № 160/9844/19. Кушнова не могла не знати про це рішення та, як і будь-яка інша суддя, мала дотримуватись практики Верховного суду.

Однак – яка різниця, що там думають судді Верховного суду, якщо треба зробити послугу Голові ОАСКу.

Павло Вовк, за його власними ж словами, контролює і Конституційний Суд, і у Вищій раді правосуддя може домовитись. Тож з таким покровителем боятись покарання від ВРП не доводиться, то й можна рішення незаконні виносити.

Рішення Кушнової на користь суддів ОАСК

До речі, це не перше рішення Кушнової на користь суддів ОАСК. Раніше вона допомогла колезі Вовка судді Євгенію Аблову скасувати рішення комісії про затвердження результатів конкурсу на зайняття посади Директора територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві – посади, яку хотів обіймати Аблов.

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Цей епізод засвітився і на так званих "плівках Вовка", знятих НАБУ у кабінеті голови ОАСК. А саме про те, що, Аблов неодноразово зустрічався й домовлявся з головою КОАС щодо своєї справи й навіть погоджував дату винесення остаточного рішення.

На записах зафіксовано, як Аблов радиться із головою ОАСК Вовком щодо можливих варіантів впливу на голову КОАС Олега Басая. Вовк пропонує тиснути на голову КОАС кримінальним переслідуванням з боку ДБР, радить повідомити Басаю, що він вже все погодив із керівництвом ДБР.

І Кушнова виносить саме те рішення, про яке домовлявся Аблов – повністю задовольняє його позов. Щоправда, його одразу скасував суд апеляційної інстанції.

Премію "НЕчесть тижня" отримує суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова. Лауреатів премії та антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE.