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      Поки в Україні, – Віктор Павлік розповів про лікування онкохворого сина

      1369 Читать новость на русском
      Віктор Павлік
      Віктор Павлік / Фото з вільних джерел

      Український співак Віктор Павлік звернувся до своїх прихильників з проханням: артист попросив припинити надсилати йому кошти на лікування онкохворого сина. Окрім цього, він розповів деталі лікування Павла.

      За словами Віктора Павліка, чимало прихильників та колег відгукнулись на його прохання допомогти врятувати молодшого сина Павла. У 19-річного хлопця раптово виявили рак хребців.

      Читайте також: Віктор Павлік призупинив збір коштів на лікування онкохворого сина

      У Києві сину артиста зробили операцію, після чого він мав вирушити на реабілітацію до Ізраїлю. Однак Віктор Павлік зазначив, що поки хлопець перебуває в Україні та назвав причину, чому не поїхав за кордон. 

      "В першу чергу, щиро дякую за те, що відгукнулися дуже багато людей. Хочу сказати, що лікування поки що проходить в Україні. За кордон поки не їдемо, хоча пропозицій дуже багато з різних країн світу. Як сказали наші українські лікарі-онкологи: "Не заважайте нам лікувати сина", – зазначив Віктор Павлік. 

      Співак зізнався, що отримав більше коштів, аніж йому потрібно було для лікування сина. Тому Віктор Павлік вкотре звернувся до прихильників з оголошенням про зупинення збору грошей. Водночас артист запевнив, що решту суми він передасть тим, хто теж бореться з онкохворобами.

      "Якщо гроші залишаться, на що я сподіваюся, вони будуть однозначно використані для допомоги комусь іншому з такою ж або іншою хворобою. Тому не переживайте: всі кошти, які я отримав на лікування Павла, вони всі будуть використані за призначенням. Ні копійки я для себе не візьму" – додав Віктор Павлік. 

       

      Нагадаємо, що 8 жовтня Віктор Павлік повідомив, що у його 19-річного сина Павла виявили онкохворобу. Хлопцю діагностували рак хребців, тому співак звернувся за допомогою до своїх прихильників. За лічені дні артист зібрав необхідну суму та прооперував сина. За його словами, хірургічне втручання пройшло успішно.

      Хто такий Віктор Павлік?
      Відомий український співак, Народний артист України. Пік його популярності припадає на 90-ті роки, коли співак записав пісні "Ти подобаєшся мені" та "Шикидим". У Віктора Павліка є троє дітей: сини Олександр та Павло і донька Христина.

      Теги: Новини України LifeStyle Музика
      Джерело: 24 канал
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