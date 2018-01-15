Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна

Так званий "депутат" нелегітимної російської Держдуми Наталія Поклонська розкритикувала слова російських політиків на заяву президента Росії Володимира Путіна про Леніна і мощі святих.

Президент Росії Володимир Путін порівняв комунізм із християнством, а також порівняв приміщення у мавзолеї радянського вождя Володимира Леніна із шануванням мощей святих.

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"Няш-мяш" Наталія Поклонська на своїй сторінці у Facebook опублікувала обурливий допис через "спотворення" російськими політиками слів Володимира Путіна про мавзолей і мощі святих у монастирях. Вона зазначила, що Ленін жодного стосунку до Бога і святих мощей Божих не має.

"Політики нерідко інтерпретують на свою користь певні висловлювання. Ось і зараз сталося те саме. Використовувати та інтерпретувати "по-своєму" слова Президента про якісь паралелі з мертвим тілом Ульянова в мавзолеї, на совісті якого мільйони замучених людей, зі святими мощами у монастирях і храмах, на мій погляд, є некоректним і свідомим спотворенням на свою користь, з політичних або інших мотивів, про режими правління і спроби створення лжерелігії на певному історичному етапі", – пише Поклонська.