16:24
15 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна

14:21, сьогодні 1700 Читать новость на русском
Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна
Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна / styler.rbc.ua

Так званий "депутат" нелегітимної російської Держдуми Наталія Поклонська розкритикувала слова російських політиків на заяву президента Росії Володимира Путіна про Леніна і мощі святих.

Президент Росії Володимир Путін порівняв комунізм із християнством, а також порівняв приміщення у мавзолеї радянського вождя Володимира Леніна із шануванням мощей святих.

Читайте також: Ми продовжуємо поважати територіальну цілісність України, – цинічна заява Лаврова

"Няш-мяш" Наталія Поклонська на своїй сторінці у Facebook опублікувала обурливий допис через "спотворення" російськими політиками слів Володимира Путіна про мавзолей і мощі святих у монастирях. Вона зазначила, що Ленін жодного стосунку до Бога і святих мощей Божих не має.

"Політики нерідко інтерпретують на свою користь певні висловлювання. Ось і зараз сталося те саме. Використовувати та інтерпретувати "по-своєму" слова Президента про якісь паралелі з мертвим тілом Ульянова в мавзолеї, на совісті якого мільйони замучених людей, зі святими мощами у монастирях і храмах, на мій погляд, є некоректним і свідомим спотворенням на свою користь, з політичних або інших мотивів, про режими правління і спроби створення лжерелігії на певному історичному етапі", – пише Поклонська.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Ленін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Vodafone у
сьогодні, 15:00 Vodafone у "ДНР": чому мешканці Донбасу втратили контроль над власними банківськими картками
Олексій Чибісов 3728
Скандал навколо УПЦ МП у Запоріжжі: чому всі неправі у цій ситуації
сьогодні, 14:00 Скандал навколо УПЦ МП у Запоріжжі: чому всі неправі у цій ситуації
Ігор Саджениця 3956
Один із найбільших діамантів світу знайшли в Африці: фото
сьогодні, 14:59 Один із найбільших діамантів світу знайшли в Африці: фото
4681
Що не можна робити на морозі
сьогодні, 16:03 Що не можна робити на морозі
382
Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна
сьогодні, 14:21 Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна
1700
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Москаль розказав "всю правду" про спецоперацію на Закарпатті
 21 листопада 2017 , 13:57
У Путіна поділилися своїм рецептом вирішення війни на Донбасі
9 жовтня 2017 , 23:15
У бюджеті-2018 передбачено підвищення зарплати вчителям і підтримка озброєння ЗСУ, – Гройсман
 8 грудня 2017 , 00:42
У Меджлісі оприлюднили план щодо повернення Криму
19 грудня 2017 , 10:23
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук