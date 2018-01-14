Кодекс будівника комунізму – це витяг з Біблії, – Путін

Президент Росії Володимир Путін порівняв комунізм із християнством, заявивши, що і політичній ідеології, і цій релігії властиві свобода, рівність, братерство та справедливість. Путін також порівняв приміщення у мавзолеї радянського вождя Володимира Леніна із шануванням мощів святих.

Свої порівняння Путін висловив в інтерв'ю для фільму "Валаам", уривок якого був показаний на російському телебаченні, повідомляє "РИА Новости".

"Можливо, я зараз скажу щось таке, що комусь може і не сподобається, але я скажу так, як я думаю. По-перше, віра завжди нас супроводжувала, вона зміцнювалася, коли країні нашій, народу нашому було особливо важко. Були такі зовсім жорсткі богоборчі роки, коли знищували священиків, руйнували храми. Але одночасно створювали нову релігію", – розповів Путін.

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Комуністична ідеологія схожа на християнство, насправді, – свобода, рівність, братерство, справедливість – це все закладено у священному писанні, це все там є. А кодекс будівника комунізму? Це сублімація, це просто такий примітивний витяг з Біблії, нічого нового не вигадали,

– висловив переконання президент Росії.

Він також порівняв ставлення комуністів до Леніна із шануванням святих у християнстві.

"Ось дивіться, Леніна поклали в мавзолей. Чим це відрізняється від мощів святих для православних, та просто для християн? Коли мені кажуть, що ні, в християнстві немає такої традиції, ну як же немає, в Афон їдьте, подивіться там, мощі святі є, та й у нас ось тут теж святі мощі", – сказав Путін.

"По суті нічого нового тодішня влада не вигадала, вона просто пристосувала під свою ідеологію те, що людство вже давно винайшло", – додав президент Росії.