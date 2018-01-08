В УПЦ КП сповістили, як Путін хоче перетворити свою церкву на ще більший "русский мир"

Насправді між президентом Росії Володимиром Путіним і очільником Російської православної церкви Кирилом існують певні розбіжності. Зокрема, перший хоче змінити митрополита на більш "русскомирну" особу.

Про це заявив прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій (Зоря) в ефірі "Радіо Свобода".

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"Дуже помітно, що є сили, які хотіли б змінити патріарха Кирила на ще більш "русскомирского" кандидата. Усі сходяться на особі єпископа Тихона Шевкунова, який і внутрішньо, і за своїми переконаннями, і за своєю біографією набагато краще підходить на роль патріарха путінського часу, ніж патріарх Кирил", – підкреслив він.

За словами архієпископа, є розбіжності між патріархом Кирилом і "вежами Кремля", представленими, зокрема, російськими спецслужбами.

"Якби не було розбіжностей між Путіним і патріархом Кирилом, то не було б такої нагальної потреби демонструвати єдність, яку ми побачили під час Архієрейського собору, куди спеціально було запрошено Путіна, щоб виступити з абсолютно прохідним зверненням, не наповненим якимось особливим змістом. Але сенс був у тому, що патріарх Кирил стояв поруч і демонстрував усьому єпископату Російської православної церкви, що ми – єдині, як ніколи. І ось такі знаки саме свідчать», – додав Євстратій (Зоря).