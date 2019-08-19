Покоління Z: як молодь змінює українських роботодавців та наші умови праці

Уже наступного року молоді представники покоління Z займуть майже чверть посад на всіх посадах світу. В Україні – також. Але вплив молоді українські компанії відчувають вже зараз.

Що для нас змінюють молоді люди, які поступово починають працювати та чи є вони загрозою для старших та більш досвідчених українців – розбирались журналісти 24 каналу.

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Хто такі покоління Z?

Це ті, хто народився після 1996 року. Їх ще називають "цифровими аборигенами". За даними глобального дослідження, проведеного на замовлення компанії Dell Technologies, це покоління має глибоке і цілісне розуміння технологій та їх потенціалу для трансформації способу життя і роботи. Згідно із результатами дослідження компанії, ці молоді люди володіють особливим технологічним менталітетом. Цей менталітет, з одного боку, сприяє просуванню бізнесу у цифрову епоху, а з іншого боку, може посилити розкол і ментальний розрив між п'ятьма поколіннями, які зараз представлені на ринку праці.

"Покоління Z розглядає технології не тільки як інструмент для людського прогресу, але і як засіб, щоб розширити і вирівняти інформаційні права і можливості. Те, як у них поєднується бачення майбутнього і оптимізм, це чудово", – вважає корпоративний партнер і віце-президент з технологічної стратегії Dell Technologies Денні Кобб.

Хіба вони вже працюють?

Так. Представники цього покоління – активні, мобільні та багатозадачні. Їхнє мислення – глобальне.

"Вони починають волонтерити ще до отримання постійної роботи. Для них важливо все перетворювати на краще, починаючи із себе. Вони прагнуть змін і хочуть отримувати при цьому задоволення. Вони легко адаптовуються до всього нового. Вони можуть все отримати у соцмережах. Навіть навчання. Поки для них актуальна IT-галузь, а також суспільні науки. Роботу вони також шукають в інтернеті", – пояснила HR manager креативної агенції TABASCO Катерина Козельська.

Згідно із підрахунками компанії Hh.ua/Grc, на "зетів" припадає 4% резюме українського ринку праці. З огляду на їх вік – такий показник є абсолютно логічним. Але вони є доволі активними.

Наскільки вони активні?

Достатньо, аби на них почали звертати увагу. Згідно з дослідженням агентства Sparks&honey, чверть підлітків у віці від 16 до 19 років задіяні у якості волонтерів. Більше того, вони хочуть якомога раніше почати самостійно заробляти гроші. Наприклад, 76% молодих людей сподіваються перетворити своє хобі в основне джерело прибутку.

Разом з тим, за спостереженнями керівника HR-департаменту компанії YouControl Анни Приходько, це покоління людей, які звикли жити у інформаційному потоці. Одночасно аналізуючи велику кількість інформації, вони знають про різні можливості. Часто це може їх зупиняти від рішучих дій, адже "будуть ще варіанти".

Це покоління, яке живе в епоху не лише інтернету, а й глобалізації, тому вони можуть “дивитися в сторону” інших країн. Загалом потік молоді за кордон для здобуття освіти дійсно високий. Згодом вони можуть там і залишатись, адже для них немає великої різниці між віртуальним/онлайн-спілкуванням та реальним, у фізичному вимірі. Тож якщо коротко, ці кандидати на вітчизняному ринку праці неактивні,

– пояснила вона.

Чим вони вирізняються на ринку праці?

Головна особливість представників цього покоління – так звана "цифрова зрілість". Це відзначили всі опитані 24 каналом експерти. Вони доволі гнучкі у питанні здобуття нових навичок. Вони надзвичайно практично дивляться на світ.

Вільне володіння різноманітними технологічними інструментами, як наголосила віце-президент компанії "ІТ-Інтегратор" Надія Омельченко, є безумовною перевагою на ІТ-ринку. Серед інших унікальних характеристик "людей Z", за її словами, – широка мережа контактів, включаючи знайомства в інших країнах та неймовірне бажання максимальної свободи та можливості створити власний бізнес та працювати на себе. Сьогодні багато представників покоління навіть не дивляться у бік роботи у компаніях корпоративного сектору та в першу чергу шукають собі роботу в стартапах та цікавих короткострокових проектах.

Серед основних слабких місць "зетів" – їх безвідповідальність та те, що вони не завжди дотримуються певних домовленостей з роботодавцями. З нашого власного досвіду – з 10 запрошених на співбесіду студентів навіть після підтвердження зустрічі на неї приходить всього 4,

– сказала вона.

"Вони впевнені у собі, амбіційні, вимогливі та інколи, навіть, занадто прямолінійні. Вони першочергово шукають не роботу, а себе. Покоління Z не готове повністю підлаштовуватись під норми та правила компанії, вони радше диктують свої. Тому компанії, в яких переважна кількість працівників – представники Z, часто вимушені йти на поступки та прислухатися до їх вимог", – пояснила в.о. керівника підбору та адаптації персоналу корпорації "Біосфера" Юлія Гуменна.

HR-директор Procter&Gamble в Україні Ольга Левченко розповіла, що результати їхнього дослідження допомогли скласти портрет ідеального роботодавця, який мають "зети". Вони виділяють три найголовніші критерії вибору роботодавця – адекватна фінансова винагорода, умови роботи та графік. За це "проголосували" відповідно 28%, 19% і 16% опитаних. Ще для 13% молодих фахівців на першому місці – команда і взаємини в колективі, а для 9% – стосунки з керівником.

Учасники дослідження відзначили, що хотіли б заробляти від 6 000-10 000 гривень і до $1000. Умови праці на роботі мрії – психологічний комфорт, цікаві задачі та можливості для кар'єрного зростання. Їм важливо, щоб роботодавці, яких вони обирають, були готові приймати їх в штат такими, як вони є, без досвіду і навчати всього необхідного (наставництво, закордонні відрядження, тренінги).

При цьому, як відзначають опитані, вони хотіли б відразу отримувати серйозні і відповідальні завдання, щоб застосовувати свої знання на практиці і розвиватися. Також Z-фахівцям важливо мати свободу дій: вони хочуть самостійно вирішувати, коли робити поставлені завдання, а не просто виконувати вказівки керівника,

– сказала Левченко.

Доцент Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана Павло Сацький підсумував, що "зети" не відчули атмосферу 1990-х і не перебували у світоглядному конфлікті із тими своїми попередниками, які у свідомому віці застали радянські часи. Тому для них соціальні цінності радянського періоду є вже глибокою історією.

"У них відчуваються певні нотки іронії з приводу "історій успіху" 1990-х. Покоління Z є доволі мобільним. Для представників цього покоління характерним є звертати увагу на затребуваність ринком конкретних навичок і на здобуття саме їх у процесі освіти. Перспективу кар'єрного зростання вони розуміють специфічно: через призму можливості реалізувати себе завдяки конкретним навичкам і отримати більш вагомі переваги на ринку праці, а не через наявність досвіду управлінської роботи", – сказав він.

Ким вони хочуть працювати?

За даними Hh.ua/Grc, вже помітно їх прагнення до роботи в мистецтві, медіа та IT-секторі. "Меншою мірою їх будуть цікавити такі профсфери, як "Виробництво та АПК", "Бухгалтерія", "Робочий персонал". Якщо роботодавці не почнуть активно працювати над підвищенням привабливості подібної роботи в очах юних пошукачів, то незабаром зіткнуться з кадровим дефіцитом. Точніше, ця проблема для ряду компаній посилиться ще більше", – зазначили у компанії.

Ким хочуть працювати "зети"/Дані Hh.ua/Grc

Крім того, вони готові постійно опановувати нові навички і не прагнуть десятиріччями працювати на одну компанію. При цьому, що цікаво, їм однаково захопливо взаємодіяти як із технологіями, так і з людьми. Як показало дослідження Dell Technologies, 43% "зетів" вважають за краще спілкуватися з колегами особисто, 21% – телефоном, 14% – електронною поштою, 12% – за допомогою месенджерів.

Разом з тим, 75% "зетів" розраховують освоїти необхідні робочі навички, особисто навчаючись у колег та інших людей, але не через Інтернет. 82% вважають, що соцмережі можуть бути цінним інструментом в роботі. Більше половини (53%) вважають за краще працювати в офісі, а не віддалено. 58% вважають за краще працювати в команді, а не самостійно.

Як вони змінюють ринок праці в Україні?

Поступово. Головним чином – вони стимулюють роботодавців розвиватись та вчать їх творчо підходити до створення належних умов працівникам, у яких зацікавлена компанія.

За словами Омельченко, наприклад, вже зараз помітні зміни у традиційних корпоративних HR-процесів. "Співбесіди в онлайн-режимі, пропонування вакансій через HR-ботів, візуалізація тестових та робочих завдань за допомогою відеоряду – всі ці інструменти з'явилися у практиці роботи спеціалістів по персоналу завдяки поколінню Z. Ми вважаємо, що компанії вже сьогодні повинні готуватися до приходу співробітників нового покоління і впроваджувати зміни", – наголосила вона.

Водночас, за словами віцепрезидента компанії "ІТ-Інтегратор", вимоги кандидатів Z стосовно роботодавця часом надто завищені. Наприклад, для них вкрай важливим є питання локації офісу. "Якщо представники більш зрілих поколінь, як правило, готові добиратися на роботу в Києві протягом години і більше, то "люди Z” не хочуть користуватися більш ніж одним видом транспорту. Тому багатьох з них, наприклад, наш бізнес-центр біля метро Шулявська не завжди влаштовує. Нам доводиться рахуватися с цим фактором та використовувати додаткові методи заохочення цих кандидатів", – сказала вона.

За словами в.о. керівника підбору та адаптації персоналу корпорації "Біосфера", ще одна відмінна риса покоління Z – відвертість. І цієї ж відвертості вони вимагають від роботодавця. "Тож у компаній, що звикли не виконувати обіцяних умов, шансів втримати такий персонал майже не буде. Так чи інакше, покоління Z починає задавати свої стандарти компаніям у відповідь на їх вимоги до кандидата", – додала Гуменна.

Поступові зміни у формі співпраці відчувають і у YouControl: більше бажання "зетів" працювати віддалено; потреба гнучкого графіку; орієнтація на результат роботи, а не витрачений час в офісі. "Це змінює внутрішній розпорядок роботодавців, стимулює їх до більшої гнучкості та творчого підходу", – наголосила Приходько.

Про те, що "зети" стимулюють роботодавців змінювати себе і змагатись за хороших працівників, сказала HR manager TABASCO.

Люди – головна конкурента перевага будь-якої компанії. І якщо компанії зможуть створити умови для кожного покоління, дадуть змогу розкритися кожному, то отримають унікальні людські якості. Для покоління Z головний критерій у виборі роботодавця – можливість розвитку. Керівник – наставник та гуру. Вони хочуть грошей і багато грошей, а що це буде за компанія – для них не має значення. Вони дуже швидко можуть змінити не тільки компанію, а й сферу. Працювати "от звонка до звонка" – не про них,

– пояснила Козельська.

"Зети", за її словами вимагають від роботодавців цікавих та чітко поставлених задач, зворотного зв’язку та можливості тримати баланс між роботою та особливим життям. "Вони працюють на результат. Хочуть всього і одразу. Вони патріотичні. Можливість працювати закордоном, але тільки щоб перейняти досвід, який потім привести в Україну", – наголосила вона.

Hh.ua/Grc підсумували, що перед сучасними роботодавцями стоїть складне завдання – створити систему залучення і утримання співробітників, яка буде враховувати особливості представників кожного покоління. Але це завдання - обов'язкове для вирішення. Адже перемагати на ринку через п'ять-десять років зможуть тільки ті компанії, які будуть більш "людяними" і зможуть сфокусуватися на людях як на головній конкурентній перевазі. Компанії, які будуть створювати умови, що дозволяють співробітникам застосовувати в роботі унікальні людські якості – емоційний інтелект, креативність, інноваційність та інші.

Що робити представникам старших поколінь?

Спокійно працювати. У наш час на ринку праці зустрілися представники чотирьох поколінь, кожне з яких має власні цінності і мотиви. І кожне з поколінь має власні конкурентні переваги.

"Міленіали зараз є найчисленнішою групою на ринку праці. Але вони готові до змін і не хочуть віддавати все своє життя однієї компанії. Вони розглядають пропозиції, які відповідають їх цінностям. "ікси" цінують стабільність і тому можуть працювати до пенсії на одному підприємстві. Зміни не для них. Вони наполегливо працюють і дуже лояльні, якщо ти цінуєш і визнаєш їх внесок. Важливо мати всі покоління і вміти працювати з ними. Одне покоління буде фундаментом, інше буде інноваторами, генераторами ідей", – зазначила Козельська.

За словами Приходько, збалансований колектив із наявністю декількох вікових категорій є безсумнівною перевагою. "Досвід, на жаль, неможливо передати, його можна лише накопичити, тому це 100% перевага. Вже задача менеджера вміло адаптувати досвід своїх колег до нових вимог ринку та світових трендів. Також досвідчені співробітники вже знають себе та мають більш конкретні цілі, які разом легше реалізовувати. Молодші люди все ж знаходяться у пошуку, а у покоління Z є виражена тенденція до кардинальних змін вектору зацікавленості", – пояснила вона.

У корпорації "Біосфера" також зауважили, що представники покоління Z досить активні, проте, якщо робота не зацікавила їх одразу, вони не заглиблюватимуться в деталі та радше змінять компанію. Тоді як старші кандидати на посаду готові проявляти гнучкість та лояльність до роботодавця в подібній ситуації.