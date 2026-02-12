"Немає інтернету, робіть щось": в Покровську російські військові блукали без наказів три дні

Командир батальйону розповів, що ворог зараз активно штурмує наші позиції, особливо в негоду, адже це забезпечує погану видимість для дронів. Окрім цього, окупанти не дають закріпитися нашим підрозділам у Грішиному.

Про це в ефірі Армія TV розповів командир батальйону 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з позивним "Гера".

Чи вдалося ворогу відновити зв'язок?

Як сказав "Гера", активність штурмів ворога залежить від погоди. Коли туман, дощ чи сніг, ворог має можливість здійснити до 10 штурмів. Однак, коли сонячно та ясно, противника дуже добре видно. Легше спостерігати та знищувати його FPV-дронами.

Хороша погода – наразі основний вид вогневого ураження. А ворог продовжує тиснути і в самому місті, і на флангах. З боку Грішиного намагаються зайти наші підрозділи десантної дивізії, однак це не вдається зробити, адже противник максимально знищує та вибиває наших військових.

Командира запитали, як зараз ситуація з відключенням Starlink.

Перші три дні всі раділи. Противник не так застосовував FPV, не застосовував повітряну розвідку. Працювали по рації. Були перехвати, де противник доповідав "немає інтернету, робіть щось". Так само піхота їхня в Покровську не орієнтувалася, куди йти,

– розповів "Гера".

Він зауважив, що зважаючи на масове застосування FPV-дронів та крилатих ракет у ще більших кількостях, ворог потроху відновлює зв'язок. Хоча перші дні у ворожих підрозділах панувала паніка.

Що сталося у ворога зі Starlink?