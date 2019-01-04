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      Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой

      Грані правди 259 Читать новость на русском

      2014 год стал для Украины тем, чем должен был стать 1991. С этой точки зрения, сегодня на дворе – наш 1995. Именно таким он должен был бы стать, если бы распад Союза совпал с обретением реальной, а не имитационной независимости.

      Анализируя 2018 год порой кажется, будто ничего не меняется, но это не так. Совершенно не факт, что каждый из нас сегодняшних смог бы договориться с самим собой пятилетней давности. И каждый из тех вопросов, которыми мы сегодня задаемся, имеет вполне конкретный ответ.

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      Майдан не был революцией, он был восстанием против узурпации власти. Люди выходили не столько "за", сколько "против". Людей разных возрастов и географии объединял протест – против режима и его архитекторов. И общее ощущение несправедливости и тупика, которым от них веяло.

      Невозможно перепрыгивать ступени на социальной лестнице. До Януковича наша страна существовала по коррупционным правилам. Экс-президент изменил эту систему на криминальную. Небесная Сотня – это та цена, которую стране пришлось заплатить за то, чтобы отмотать сползание на одну ступень. Но после победы мы просто вернулись в доянуковичевскую эпоху – коррупционную. С соответствующими правилами игры.

      Коррупция в Украине процветает
      Коррупция в Украине процветает

      При этом утверждать, что "ничего не изменилось", может лишь человек с очень короткой памятью. Домайданные новостные ленты отрезвляют. Вся повестка страны складывалась из дискуссий о том, выпустят ли Тимошенко. О коррупции говорили мало лишь потому, что о ней негде было писать. И нынешняя вертикаль отличается от предыдущей в той же мере, в которой коррупционер отличается от бандита.

      Мы стали заложниками собственных ожиданий. Четыре года назад мы представляли будущее как киношный хэппи-энд. В котором после победы начинаются титры, а герои, взявшись за руки, уезжают в закат. Но чемпионы не рождаются из вчерашних обитателей диванов. Наши опухоли разрослись так, что одномоментно удалить их попросту невозможно. Это история про долгую социальную химиотерапию на годы. Или десятилетия.

      Мы часто повторяем, что политики хуже общества, но давайте будем честны. Украина – страна конкурентных выборов и у власти находятся лишь те, кому мы сами вручаем право на власть. Чтобы не разочаровываться – не стоит очаровываться.

      Украинцы сами выбирают свою власть
      Украинцы сами выбирают свою власть

      Война стала детонатором. Если бы не вторжение в Крым и на Донбасс – вполне возможно, что второй Майдан повторил бы судьбу первого. И старые элиты взяли бы реванш уже через пару лет после победы улицы. Но именно российское вторжение уничтожило этический фундамент у российского взгляда на украинское будущее.

      Вдобавок, война стала не этнической, а ценностной. Когда на одной чаше весов – ценности "русского мира", а по другую – ценности мира украинского. В котором может найти себя каждый, вне зависимости от языка колыбельных. Достаточно лишь ответить для себя – чьей победы ты желаешь по итогу этой войны.

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      Это не значит, что мы застрахованы от реванша. Но в обществе куда меньше иллюзий о мирном сосуществовании с империей. И этот шанс нам важно не упустить.

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Відеоблоги Грані правди Війна Небесна Сотня Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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