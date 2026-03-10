Образ "мачо" зруйнований: політолог вказав, що видає серйозні проблеми Путіна зі здоров'ям

Привітання від диктатора Путіна з 8 березням, де він кашляв та запинався, серйозно його осоромило. Вже давно зрозуміло, що ніякого образу "мачо" там немає.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що невдалі кадри привітання від Путіна цілком спеціально могли оприлюднити. І насправді тут більш ніж багато.

Дивіться також Підрив колій у Польщі та перехоплення супутників: як Кремль веде тіньову війну проти всієї Європи

Чому оприлюднили невдалу версію привітання від Путіна?

За словами Чаленка, відео могли опублікувати, аби жіноча аудиторія почала хвалити Путіна. Мовляв, він багато працює, тому зірвав голос та закашлявся.

Однак можливі й інші варіанти. Цілком ймовірно, що хтось хотів показати, що Путін насправді слабкий та не такий здоровий. Або ж так хотіли підставити його прессекретаря Дмитра Пєскова.

В цій ситуації не вийде взяти лише одну версію. Ми точно не можемо казати, що в Путіна залізобетонне оточення. Там розуміють, що продовження війни веде до стратегічної поразки Росії. Тому зараз там можуть робити певні ставки на когось та спонукати Путіна піти,

– сказав Чаленко.

Путін знову осоромився

Російський диктатор Володимир Путін записав привітання до росіянок з нагоди Міжнародного жіночого дня. Однак чомусь у соцмережах опублікували відео з невдалими дублями. У відео можна було побачити, як Путін кашляє та запинається. Між дублями він розповідав, що багато говорив, тому в нього почало дерти горло.

Зрештою на сайті Кремля опублікували відредаговану версію без невдалих моментів. Дехто припускає, що нередаговане відео могли навмисно опублікувати, щоб показати, що на офіційні звернення Путіна не роблять через штучний інтелект.