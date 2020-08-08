Поліція прокоментувала прослушку в журналіста Ткача, але потім видалила повідомлення
У суботу 8 серпня журналіст-розслідувач Михайло Ткач знайшов у своєму помешканні ознаки прослуховуючих пристроїв. Він одразу ж повідомив у поліцію. Правоохоронці одразу ж прибули на місце події й повідомили про результати перевірки за місцем виклику.
Втім вже невдовзі з сайту управління Національної поліції в місті Києві повідомлення дивним чином "зникло".
Важливо Журналіст, що показав кортеж Зеленського й переїзд на державну дачу, заявив про прослушку
Що було в повідомленні
У ньому поліція запевняла, що самих прослуховуючих пристроїв за місцем проживання Михайла Ткача не виявили. Водночас правоохоронці відкрили справу після повідомлення журналіста.
Все що виявили працівники поліції – пошкодження на стелі квартири. Відтак за цим фактом було відкрито справу за статтею про порушення недоторканності приватного життя. За це зловмисникам, якщо їх встановлять, загрожує до 3 років за ґратами.
Втім поки цей матеріал готувався до публікації, повідомлення з сайту київської поліції дивним чином зникло. Немає про нього згадок і на сторінках поліції в соціальних мережах.
Сторінка поліції, де було повідомлення про прослушку в Михайла Ткача
Головна сторінка поліції Києва, де немає згадок про обшуки
Що відомо про прослушку в Михайла Ткача
- Журналіст-розслідувач проєкту "Схеми" Михайло Ткач у суботу, 8 серпня, повідомив, що знайшов у своїй квартирі ознаки прослуховуючих пристроїв.
- Він живе у квартирі на останньому поверсі. Тож з даху будинку в його квартиру просверлили диру в 60 сантиметрів. Журналіст викликав поліцію.
- Про дивну поведінку поліції говорила ще авторка "Схем" Наталія Седлецька. Вона заявила, що поліцейські оглянули місце злочину й поїхали, залишивши потенційні речові докази.