У суботу 8 серпня журналіст-розслідувач Михайло Ткач знайшов у своєму помешканні ознаки прослуховуючих пристроїв. Він одразу ж повідомив у поліцію. Правоохоронці одразу ж прибули на місце події й повідомили про результати перевірки за місцем виклику.

Втім вже невдовзі з сайту управління Національної поліції в місті Києві повідомлення дивним чином "зникло".

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Що було в повідомленні

У ньому поліція запевняла, що самих прослуховуючих пристроїв за місцем проживання Михайла Ткача не виявили. Водночас правоохоронці відкрили справу після повідомлення журналіста.

Все що виявили працівники поліції – пошкодження на стелі квартири. Відтак за цим фактом було відкрито справу за статтею про порушення недоторканності приватного життя. За це зловмисникам, якщо їх встановлять, загрожує до 3 років за ґратами.

Втім поки цей матеріал готувався до публікації, повідомлення з сайту київської поліції дивним чином зникло. Немає про нього згадок і на сторінках поліції в соціальних мережах.



Сторінка поліції, де було повідомлення про прослушку в Михайла Ткача



Головна сторінка поліції Києва, де немає згадок про обшуки

Що відомо про прослушку в Михайла Ткача