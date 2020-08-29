Колишній керівник одного з підприємств "Нафтогазу" незаконно виплатив премій на 1,7 мільйона гривень. Поліцейські розкрили злочинну схему посадовця.

Правоохоронці викрили злочинну схему розтрати та заволодіння грошима підприємства, яке входить у "Нафтогаз", інформує пресслужба Нацполіції.

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Впродовж 2018 – 2019 років, порушуючи вимоги чинного законодавства, керівник видав безліч наказів на виплату виробничих премій на загальну суму 1,7 мільйона гривень. Зокрема, понад 960 тисяч гривень – безпосередньо директорові товариства. Усі виплати здійснили безпідставно.

Поліцейські зібрали достатньо доказів причетності посадовця до розтрати та заволодіння грошима компанії.

28 серпня ексдиректорові повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії.

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