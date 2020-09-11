Нацполіція закрила кримінальну справу щодо нападу на журналістів програми "Схеми". Адвокати журналістів вже готують оскарження цього рішення.

Наступним кроком адвокатів буде підготовка скарги до суду про незаконність закриття кримінальної справи. Про це повідомило "Радіо Свобода".

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Нагадаємо, що напад на журналістів програми "Схеми" стався навесні 2019 року в селищі Чабани на Київщині. Інцидент відбувся під час зйомки матеріалу про виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук України.

Як пояснили закриття справи в поліції

"За результатами досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні 22 липня 2020 прийнято рішення про його закриття у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування, яке в установленому законом порядку не скасовано", – заявили у поліції.

Як відреагували адвокати "Схем"

Адвокатка програми "Схеми" Оксана Максименюк розповіла, що в матеріалах справи було безліч доказів, які могли б бути основою обвинувального вироку та притягнення зловмисників до відповідальності.

Фактично були і особи впізнані, і отримано відеозапис того, що відбувалося у кабінеті селищної ради, і як перешкоджали роботі журналістів, і як вдарили оператора та пошкодили техніку. Тому рішення слідства про закриття справи нам незрозуміле,

– заявила адвокатка.

Вона зазначила, що поліція ще не відправила у редакцію постанови про закриття справи, що є незаконним.

Далі адвокати програми "Схеми" подадуть клопотання, щоб їм надали копію постанови про закриття справи. А потім захисники почнуть готувати скаргу до суду про незаконність закриття справи.

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Коротко про напад на журналістів "Схем"

У березні 2019 року в селищі Чабани під час зйомок напали на журналістку програми "Схеми: корупція в деталях" Катерину Каплюк та оператора Бориса Троценка.

Інцидент стався у приміщенні Чабанівської селищної ради. Чоловіки завдали травм оператору і зламали відеокамеру.

Після обстеження медики діагностували у Троценка струс мозку.

Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівського селищного голови Олександра Киризлієва.

Зі слів журналістів, це були заступник голови сільради з питань роботи житлово-комунального господарства Володимир Чуприна та заступник голови сільради з питань роботи виконавчих органів Юрій Бондар.​

Також зйомці перешкоджали представники ГО "Розвиток Київщини", почесним головою якої є сам голова сільради Олександр Киризлієв. Журналісти розповіли, що серед нападників був голова цієї ГО Валерій Присяжний. Наразі ймовірні учасники нападу публічно не коментували інцидент.

Дивіться відео нападу на журналістів програми "Схеми":