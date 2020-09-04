Водію програми журналістських розслідувань "Схеми" Борису Мазуру, чию автівку підпалили у серпні 2020 року, купили нову машину. Ціна купленої автівки Skoda становить 260 тисяч гривень.

Який автомобіль придбали

Гроші для покупки авто зібрали небайдужі громадяни та колеги журналіста. Про це повідомила головна редакторка "Схем" Наталка Седлецька у фейсбуці.

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Загалом люди пожертвували 267 856 гривень. Проте, дотримуючись законодавства, журналіст має сплатити податки – 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Придбана машина має пробіг з 2011 року. Автомобіль вже застрахували. Страхування на рік обійшлося у 8 462 гривень.

Седлецька подякувала за кожному, хто проявив небайдужість та долучився до допомоги. Окрім цього, редакторка висловила сподівання, що поліція невдовзі завершить розслідування підпалу авто, а всі причетні до злочину будуть покарані.

Підпал авто "Схем": що відомо