Двоє громадян Російської Федерації прибули до Києва, щоб вчинити там серію тяжких злочинів. Ці особи брали участь у військових конфліктах у різних країнах та співпрацювали із російськими спецслужбами.

Про це розповів Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України на офіційному сайті 7 липня.

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Управління стратегічних розслідувань НПУ у Києві дізналося, що до столиці прибули громадяни Росії з наміром вчинити серію тяжких злочинів. Про цих осіб було відомо таке:

Вони були членами збройних формувань та брали участь у військових конфліктах у різних країнах.

Вони працювали на російські спецслужби.

За участь у війнах нагороджені державними нагородами РФ.

Маючи інформацію про автомобіль, на якому пересувалися чоловіки, оперативники з'ясували, де вони перебувають (у Шевченківському районі Києва.), та затримали їх.



Затримані співпрацювали з російськими спецслужбами / Фото НПУ



У Києві зловмисники мали намір вчинити серію тяжких злочинів / Фото НПУ

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Затриманих збираються примусово видворити за межі України.