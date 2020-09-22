Поліція Дніпропетровщини 21 вересня затримала двох чоловіків, яких підозрюють в озброєних нападах на місцевих фермерів. У домівках, гаражах та автівках підозрюваних силовики виявили склад зброї.

Розбійні напади на місцеві фермерства та домоволодіння розпочалися ще два роки тому. Своїм жертвам члени банди погрожували вогнепальною зброєю. Нападники пересувалися на автівках з підробленими знаками, носили камуфльоваий одяг та балаклави. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Як затримували підозрюваних

Затримання підозрюваних відбулося за підтримки спецпідрозділу КОРД. Під час обшуків силовики вилучили у домівках, гаражах та автомобілях затриманих нарізну і гладкостольну зброю, гранати, мобільні телефони, автомобільні номерні знаки та камуфльований одяг.



У затриманні брали участь бійці КОРД / Фото пресслужби Нацполіції



Під час обшуків силовики виявили зброю / Фото пресслужби Нацполіції

Яке покарання загрожує зловмисникам

Відкрито кримінальне провадження за статтею про розбій. Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Дивіться відео, як затримували членів банди: