23:33
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 12°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, сьогодні
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Поліція Одеси з’ясувала, хто побив американського співака Білла Воррена

308 Читать новость на русском
Побиття Білла Воррена в Одесі
Побиття Білла Воррена в Одесі / Фото з вільних мереж

Поліція Одеси встановила особу зловмисника, який побив учня знаменитого співака Френка Сінатри – американського співака Білла Воррена.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник начальника голови поліції Одещини Руслан Форостяк.

Нагадаємо, 5 червня в Одесі американського співака Білла Воррена побив невідомий. Артист був у крові та з підбитим оком.

Як з'ясувалося, йому підбив око його земляк, виходець зі США мексиканського походження, з яким у потерпілого давній конфлікт. Треба зауважити, що обидва ведуть вельми вільний і розгульний спосіб життя в Одесі, люди відпочивають,
– заявив Форостяк.

Читайте також: У Миколаєві п'яні морські піхотинці побили літнього волонтера

При цьому радник головного поліцейського Одещини визнав, що місцевим правоохоронцям слід звернути увагу на "якість надання поліцейських послуг іноземцям".

"Ми намагаємося разом зробити Одесу гостинним туристичним центром, тому що саме цей випадок дійсно виявив низку недоліків", – зазначив Форостяк.

 

Теги: Новини України Розслідування Новини Одеси Поліція Кримінальні новини Музика
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
сьогодні, 22:01 Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
353
Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
сьогодні, 22:00 Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
Блог Медіа 4359
Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
сьогодні, 20:02 Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
Яніна Ткачук 376
Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
сьогодні, 19:02 Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
Катерина Петренко 2324
В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
сьогодні, 18:00 В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
Павло Казарін 557
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук