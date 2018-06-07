Поліція Одеси з’ясувала, хто побив американського співака Білла Воррена

Поліція Одеси встановила особу зловмисника, який побив учня знаменитого співака Френка Сінатри – американського співака Білла Воррена.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник начальника голови поліції Одещини Руслан Форостяк.

Нагадаємо, 5 червня в Одесі американського співака Білла Воррена побив невідомий. Артист був у крові та з підбитим оком.

Як з'ясувалося, йому підбив око його земляк, виходець зі США мексиканського походження, з яким у потерпілого давній конфлікт. Треба зауважити, що обидва ведуть вельми вільний і розгульний спосіб життя в Одесі, люди відпочивають,

– заявив Форостяк.

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При цьому радник головного поліцейського Одещини визнав, що місцевим правоохоронцям слід звернути увагу на "якість надання поліцейських послуг іноземцям".

"Ми намагаємося разом зробити Одесу гостинним туристичним центром, тому що саме цей випадок дійсно виявив низку недоліків", – зазначив Форостяк.