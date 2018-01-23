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Поліція підтвердила жорстоке вбивство іноземного бійця АТО у Великобританії

18:18, сьогодні 783 Читать новость на русском
Вбитий боєць АТО Мік Алпс
Вбитий боєць АТО Мік Алпс / Фото з вільних мереж

Поліція підтвердила загибель волонтера і ветерана АТО, латвійця Міка Алпса. Зокрема, підтверджено, що у згорілому автомобілі на одному з островів Великобританії справді були знайдені останки Алпса.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці Guernsey Police.

Нагадаємо, що 13 січня повідомлялося, що в Англії було вбито і спалено а автомобілі латвійця Міка Алпса, який воював у зоні АТО у складі 8-ого окремого батальйону УДА "Аратта". Комбат "Аратти" Андрій Червень у вбивстві Алпса звинуватив росіян.

"Після судово-медичної експертизи зразків ДНК, витягнутих з людських останків, знайдених в автомобілі біля Петі-Бот у понеділок, 8 січня, ми можемо підтвердити, що особистість померлого – Мікус Алпс", – мовиться у повідомленні Guernsey Police.

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Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Кримінальні новини Жертви Великобританія Латвія Розслідування
Джерело: 24 Канал
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