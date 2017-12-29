Поліція Туреччини затримала 200 підозрюваних у підготовці терактів на Новий рік
Турецькі правоохоронці затримали близько 200 підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою". Затримані планували терористичні атаки на святкування Нового року.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
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За дві доби працівники турецької поліції заарештували 201 особу, яку підозрюють у плануванні серії терористичних атак під час святкування приходу Нового року.
Правоохоронці здійснили одночасні рейди у 14 різних провінціях Туреччини, в результаті яких 124 особи затримали у четвер, 28 грудня, і ще 74 особи затримали у п'ятницю, 29 грудня. Їх підозрюють у зв'язках з угрупованням "Ісламська держава" (ІД), про це повідомляє державна інформагенція Anadolu.
Серед затриманих є іноземні громадяни. За даними агентства, під час рейдів турецька поліція конфіскувала документи і електронні носії інформації, на яких містяться дані про заплановану серію терористичних атак.
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Варто зазначити, що рік тому у нічному клубі Reina в Стамбулі внаслідок атаки члена ІД загинули 39 осіб. У середу, 27 грудня, стамбульські правоохоронці видали заборону на святкування Нового року в трьох центральних районах міста, включно із площею Таксім, пояснюючи рішення турботою про громадську безпеку.
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