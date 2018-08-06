20:58
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Політв'язень Костенко дав перший коментар після повернення з СІЗО РФ

103 Читать новость на русском

У понеділок, 6 серпня, до Києва приїхав український активіст Олександр Костенко, який майже 4 роки був у російському полоні.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Читайте також: Політв'язень Костенко зустрівся з мамою: щемливі фото

Омбудсмен Людмила Денісова пояснила, чому Олександр Костенко є політв'язнем.

"1 березня 2018 року є заява Верховної Ради України, в ній є список громадян нашої держави, яких визнано політв'язнями і Сашко Костенко у цьому списку. Наразі ми проводимо перемовини з Москальковою, аби обміняти Седікова на будь-якого українського політв'язня", – повідомила Денісова.

Олександр Костенко подякував Президенту України і МЗС за те, що небайдужі до його долі.

Я хочу подякувати усім хто хотів, аби я повернувся. А особливо МЗС України та Петру Олексійовичу. Рука у мене зламана, то будемо лікувати,
– зазначив політв'язень.

За його словами, він хоче відновити сили як моральні, так і фізичні. Також він радіє зустрічі з мамою, адже не бачив її з літа 2016 року. Як зазначила Денісова, також планують поновити пошуки батька Олександра, який зник безвісти ще у 2015 році.

Хто такий Олександр Костенко?Житель Сімферополя, який брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року Костенка в окупованому Криму засудили до 4 років і 2 місяців колонії нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівникові кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Новини Києва Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Будемо працювати з Трампом, – у Порошенка відреагували на результати виборів у США
 9 листопада 2016 , 11:45 1
Ібрагімовіч встановив рекорд МЮ вже на медичних тестах
 2 липня 2016 , 17:36
Просунутий комфорт: тест-драйв ŠKODA KAROQ
 25 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук