Політв'язень Костенко дав перший коментар після повернення з СІЗО РФ

У понеділок, 6 серпня, до Києва приїхав український активіст Олександр Костенко, який майже 4 роки був у російському полоні.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Омбудсмен Людмила Денісова пояснила, чому Олександр Костенко є політв'язнем.

"1 березня 2018 року є заява Верховної Ради України, в ній є список громадян нашої держави, яких визнано політв'язнями і Сашко Костенко у цьому списку. Наразі ми проводимо перемовини з Москальковою, аби обміняти Седікова на будь-якого українського політв'язня", – повідомила Денісова.

Олександр Костенко подякував Президенту України і МЗС за те, що небайдужі до його долі.

Я хочу подякувати усім хто хотів, аби я повернувся. А особливо МЗС України та Петру Олексійовичу. Рука у мене зламана, то будемо лікувати,

– зазначив політв'язень.

За його словами, він хоче відновити сили як моральні, так і фізичні. Також він радіє зустрічі з мамою, адже не бачив її з літа 2016 року. Як зазначила Денісова, також планують поновити пошуки батька Олександра, який зник безвісти ще у 2015 році.

Хто такий Олександр Костенко?Житель Сімферополя, який брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року Костенка в окупованому Криму засудили до 4 років і 2 місяців колонії нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівникові кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.