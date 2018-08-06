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Політв'язень Костенко зустрівся з мамою: щемливі фото

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Олександр Костенко зустрівся із своєю мамою
Олександр Костенко зустрівся із своєю мамою / Фото із соцмереж

Український активіст Олександр Костенко, який майже 4 роки був у російському полоні, вже перебуває в Україні та зустрівся з мамою.

Зустріч відбулася у Києві. 

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Як повідомляє "Укрінформ", Костенко приїхав до свого будинку. Там він хвилину поговорив із журналістами та пішов додому в супроводі омбудсмена Людмили Денісової та матері.


Олександр Костенко вже в Україні


У Києві Костенко зустрівся із своєю мамою 


Олександр Костенко та його мама
 

Хто такий Олександр Костенко?Житель Сімферополя, який брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року Костенка в окупованому Криму засудили до 4 років і 2 місяців колонії нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівникові кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.

Теги: Новини України Новини Києва Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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