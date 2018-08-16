Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису

Самые важные для мира события прямо сейчас происходят в Турции. Это сейчас может дать старт всемирному экономическому кризису ужасных масштабов и пропорций. На уровне Великой депрессии 1929 года или даже еще хуже.

Когда Реджеп Тайип Эрдоган в 2003 году пришел к власти в Турции, он был весьма прогрессивным и очень эффективным руководителем. Он начал вкладывать огромные деньги не в олигархов и элиты, а в простых людей, то есть в медицину и образование, а также в инфраструктуру.

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Это дало свои плоды: в Турции расцвел мелкий и средний бизнес, вырос значительный пласт креативного и работящего среднего класса, который и стал залогом процветания страны. Но этот же класс стал источником политических проблем для Эрдогана. Он стал требовать расширения своих прав, смены власти на выборах, свободы слова, собраний и так далее. Проще говоря, он захотел превратить Турцию в настоящую Европу.

Но к этому моменту Эрдоган уже вжился в роль спасителя Турции, ее героя, посланника небес, и национального лидера. В нем поселилась и начала активно делиться-плодиться диктаторская бацилла. Это совершенно обычная история.

В результате главной его задачей стало не развитие страны, а сохранение собственной власти. Средний городской класс из союзника превратился во врага.

После неудачного военного переворота 2016 года Эрдоган провел массовые чистки в силовых структурах и органах власти, пересажал сотни оппозиционеров и журналистов, провел очень сомнительный референдум об изменении конституции, а потом – не менее сомнительные выборы президента, на которых победил в первом же туре.



Реджеп Тайип Эрдоган

Средний класс оказался выкинут на обочину политического процесса. Опорой режима стали люди, зависящие от государственных денег. Чиновники, другие госслужащие, полицейские, армия, прокуратура. Кроме того, вырос огромный и очень влиятельный класс приближенных к власти олигархов, получающих жирные государственные заказы на строительство не очень нужных, но очень дорогих объектов.

Система там такая: государство привлекает инвестора для строительства огромного моста или аэропорта. При этом оно ему гарантирует, что этим объектом воспользуется сколько-то миллионов человек. Если не пользуется, то государство доплачивает недостающую сумму.

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По всей стране как грибы начали расти стройки века, необходимость которых была под большим вопросом. Ну зачем в городе размером со Жмеринку, например, огромный международный аэропорт? Особенно если не очень далеко, скажем, в Виннице, есть точно такой же? А вот в Турции в последнее время таких вопросов никто не задавал – строили и все.

Аэропорт, конечно, потом стоял пустой, а государство отгружало сотни миллионов какому-то инвестору. Точнее, какому надо инвестору. Для нынешней Турции это довольно типичная история. Под такие проекты месные банки брали огромные кредиты в долларах и евро на Западе. Государство при Эрдогане тоже не стеснялось брать в долг.

С 2002 года внешний долг Турции (корпоративный и частный) вырос с 130 миллиардов долларов до почти полутриллиона. Это просто колоссальная сумма. Сейчас ее надо выплачивать, а денег-то нет!

Если совсем коротко, то в последние лет 10 Эрдоган разрешил своим приближенным жить на всю катушку, ни в чем себе не отказывая. Но не упомянул, что весь этот банкет – за счет долга, отдавать который придется всей стране.

Ну и вот этот момент настал. Весь 2018 год турецкая лира не очень резко, но неуклонно катилась вниз относительно доллара. Однако в августе произошло обострение: турецкие власти посадили американского пастора Эндрю Брансона, заподозренного в организации мятежа. 1 августа Минфин США ввел санкции против двух министров турецкого правительства. Спустя 9 дней президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий.

В результате всего за неделю лира потеряла около четверти своей стоимости относительно доллара. За год же падение составило почти 50 процентов. Вся страна стала наполовину беднее. Это, конечно, не добавило популярности ее лидеру. Который, однако, категорически отрицает свою вину в происходящем.

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По словам Эрдогана, в падении курса национальной валюты и в полном хаосе в государственных финансах виноват не он, а враги, диверсанты, заговорщики и иностранные наймиты. Это они, оказывается, плетут зловещие козни против здоровой и динамичной турецкой экономики. Они подорвали курс лиры и сознательно тащат его ко дну, чтобы расшатать стабильность и сломать турецкие духовные скрепы.

В этой связи султан Эрдоган предложил три метода выхода из кризиса. Первый – поиск и наказание врагов. Сейчас, я чувствую, по всей Турции пойдут аресты оппозиции и журналистов, которых обвинят в работе на Запад. Решительно, конечно. Но сложно сказать, поможет ли... Второй метод – запудрить мозги населению.

Эрдоган уже призвал своих подданных сдавать в банки валюту и золото, покупая обесценившиеся лиры. Если честно, я думаю, что таких дураков он среди своих сограждан не найдет. По крайней мере сейчас, пока он же находтся у власти.

Ну и третий метод – упование на волю Аллаха. По мнению турецкого президента, Всевышний настроен помочь Турции преодолеть нынешние сложности и повысить курс национальной валюты. Тут тоже есть некоторые сомнения, основанные на Коране. Там сказано, что только Аллах "о всякой вещи сведущ", а вовсе не Эрдоган. Это в полной мере относится и к курсу турецкой лиры.

Предложенные президентом методы борьбы с финансовым кризисом представляются довольно ненадежными. Поэтому турецкое общество всерьез обсуждает четвертый. Он называется "заграница нам поможет".

И тут мы подходим к самому интересному. Многомиллиардные турецкие стройки века финансировались, как я сказал, из заемных средств. В долг брали турецкие банки, а давали – европейские: итальянские, испанские и прочие.

Если Турцию постигнет финансовый крах, европейцы недосчитаются двух-трех сотен миллиардов евро. Точной суммы, думаю, никто сейчас не скажет, но порядок такой. (Украина, напомню, сейчас просит МВФ выделить ей один миллиард. А тут речь о сотнях!)

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Это может привести к падению уже итальянских и испанских банков. А они, в свою очередь, кредитовались у французов и немцев. Получается эффект домино, причем, чем дальше зайдет эта история, тем тяжелее будут ее последствия.

Финансисты это понимают, поэтому курс евро уже пошел вниз. Рынки опасаются серьезных проблем у европейских банков. Собственно, на это и рассчитывают турки. По их мнению, Европа сейчас взвесит все "за" и "против", и начнет спасать турецкую экономику. Не из альтруизма, а чтобы потом не пришлось спасать свою собственную.

Я думаю, именно поэтому Эрдоган не собирается сокращать поток пустых, ничем не обеспеченных лир в экономику. Ну правда: зачем делать жизнь своих подданных хуже, если Европа все равно за все заплатит?

Кстати, у турецкого султана есть и еще один рычаг выбивания из Европы денег – беженцы. Прямо сейчас в его стране находится примерно три миллиона человек из разных стран Азии, которые с нетерпением ждут возможности рвануть в Грецию, а оттуда – в на север, в Германию.

Сейчас Анкара сдерживает этот поток, не давая беженцам переплывать на греческие острова в Эгейском море. Но если немцы не дадут Эрдогану денег, то он может и открыть калитку. В этом случае Европе светит повторение 2015 года, когда дороги континента заполнили бесконечные вереницы мигрантов со всей Азии. В Европе этого точно никто не хочет, поэтому Эрдоган может очень успешно шантажировать ЕС миграционным шлюзом.



Сирійські біженці н атурецькому кордоні

Я думаю, что эта история закончится так: Европа, скрипя зубами, отсыпет Эрдогану денег на восстановление турецкой экономики. Он объявит себя великим экономистом и пересажает еще несколько тысяч человек, сомневавшихся в его талантах.

Причин болезни турецкой экономики это не уберет, но самые острые симптомы такая терапия снимет. На время. Дальше все равно будут рецидивы – еще более острые, чем сейчас.

Если же Германия и ЕС проявят принципиальность и не станут выручать Эрдогана из ямы, которую он сам себе выкопал, то последствия могут быть очень печальными. Сначала обвалится Турция, потом – страны Южной Европы, потом серьезные проблемы начнутся уже и у северян. На этом фоне резко упадет евро и вырастет доллар, что очень невыгодно для американских экспортеров. Проблемы начнутся и у США. В процессе одна за другой, как свечки, будут сгорать слабые сырьевые экономики, вроде Украины и России.

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В общем, весь мир может оказаться в крайне неприятной ситуации. Если кто помнит, что-то подобное было в 1998 и в 2008 годах. Сейчас вот ровно 10 лет прошло – новый кризис тут как тут! Ждем с нетерпением!