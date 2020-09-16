Медицина завжди присутня на полі бою. Ще у Стародавньому Єгипті існували перев'язувальні пункти, а римських легіонерів обслуговували цілі команди лікарів. Однак є й інша війна – світова пандемія COVID-19 мобілізувала країни перед незримим ворогом, який теж вбиває. Активно готуються до нової хвилі COVID-19 і українські прикордонники. У цьому їм допомагає польовий мобільний госпіталь.

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Польовий мобільний госпіталь Державної прикордонної служби України – установа унікальна. Там є сучасне обладнання, 60 ліжкомісць та приблизно стільки ж персоналу. Його можна швидко розгорнути на будь-якій ділянці кордону залежно від загрози.



У шпиталі є сучасне обладнання / Скриншот з відео

"Госпіталь створений за стандартами НАТО, він може бути розгорнутий за багатьма профілями. Зараз, враховуючи світову пандемію, ми розгортаємо його в інфекційному форматі", – сказав начальник головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби України Володимир Лопайчук.

Начальник військово-польового інфекційного госпіталю Валентин Приймак пояснив, що в складі госпіталю є приймально-діагностичне відділення, лабораторно-діагностичний комплекс, відділення інфекційної терапії та реанімації. Нещодавно у Києві команда прикордонних медиків провела навчання з розгортання шпиталю та протестувала новітню апаратуру, яку закупили за кошти фонду боротьби з COVID-19. Тренінг проходив у польових умовах.



Прикордонники готуються до другої хвилі пандемії / Скриншот з відео

Госпіталь оснащений сучасним інструментальним та діагностичним обладнанням, яке може працювати як в стаціонарних умовах, так і в польових умовах,

– наголосив Лопайчук.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко наголосив, що задоволений, що у Державній прикордонній службі України є такий мобільний госпіталь.



Польовий мобільний шпиталь / Скриншот з відео