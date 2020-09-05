Польща може спростити законне проживання для окремих категорій людей: перелік
Нащадки першої та другої Речі Посполитої зможуть отримати спрощену можливість законного проживання на території Польщі. Такі плани існують у польському уряді.
Наразі уряд Польщі вже почав роботу у цьому напрямку. Про це повідомляє глава канцелярії прем'єра Польщі Міхал Дворчик, пише Business Іnsider.
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Ідея уряду полягає у тому, що усі нащадки жителів першої й другої Речі Посполитої, які заявляють про зв'язок з Польщею, могли отримати можливості для проживання у країні.
На підтвердження свого права на дані привілеї, потенційний нащадок повинен довести родинні зв'язки з людиною, що жила щонайбільше 451 рік тому. Навіть важко уявити, який вигляд могло б мати генеалогічне дерево родини.
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З іншого боку, така широка категорія потенційних мігрантів може стати способом порятунку польського ринку праці. Зауважимо, що, за прогнозами уряду, до 2030 року Польщі бракуватиме близько 4 мільйонів співробітників.