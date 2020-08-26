З наступного тижня Польща може внести Україну до переліку країн, з яких тимчасово заборонятимуться авіарейси. Таке рішення влада може ухвалити через погіршення ситуації з коронавірусом в нашій державі.

В офіційному повідомленні міністра закордонних справ Польщі мовиться, що з 26 серпня країна закрила авіасполучення з 43 країнами.

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До списку увійшли держави та території, в яких кількість заражень на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує 50.

З-поміж європейських країн в переліку: Боснія та Герцеговина, Косово, Люксембург, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія. Також в Польщу не літатимуть рейси з Росії та Китаю.

З 1 вересня Польща може закрити авіасполучення з Україною

У повідомленні вказано, що наступного разу список держав буде оновлюватися 1 вересня. Наразі Україна згадана в переліку держав, які, ймовірно, потраплять до "червоної зони" через зростання кількості нових випадків інфікованих.

Крім нашої держави, там такі європейські країни, як Албанія, Бельгія, Мальта, Монако, Румунія, Франція, Хорватія.

Відтак, якщо кількість хворих постійно збільшуватиметься, заборона на приліт авіарейсів може поширитися на ці країни.