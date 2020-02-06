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      У Польщі загорівся автобус з України: фото

      1484 Читать новость на русском
      У Польщі загорівся український автобус / lodz.tvp.pl

      У Польщі загорівся український автобус. Інцидент трапився ввечері 5 лютого в Лодзинському воєводстві.

      В автобусі з України подорожувало 8 осіб, повідомляє Interia. Ніхто не постраждав.

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      За словами Яцека Плісецького з Головного управління національних доріг і автомагістралей, пожежа сталася незадовго до 18 години на автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь.

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      Наслідки пожежі в українському автобусі/ Фото Lodz

      Людей евакуювали ще до приїзду пожежників. На момент прибуття 5 пожежно-рятувальних команд автобус вже весь горів.

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      Автобус з України вщент згорів/ Фото Lodz

      Пожежа сталася у задній частині автобуса.

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      Людей одразу евакуювали/ Фото Lodz

      На час аварії дорога у напрямку Гданська була повністю перекрита.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Польщі Аварії та ДТП Транспорт
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