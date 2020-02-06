У Польщі загорівся автобус з України: фото

У Польщі загорівся український автобус. Інцидент трапився ввечері 5 лютого в Лодзинському воєводстві.

В автобусі з України подорожувало 8 осіб, повідомляє Interia. Ніхто не постраждав.

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За словами Яцека Плісецького з Головного управління національних доріг і автомагістралей, пожежа сталася незадовго до 18 години на автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь.



Наслідки пожежі в українському автобусі/ Фото Lodz

Людей евакуювали ще до приїзду пожежників. На момент прибуття 5 пожежно-рятувальних команд автобус вже весь горів.



Автобус з України вщент згорів/ Фото Lodz

Пожежа сталася у задній частині автобуса.



Людей одразу евакуювали/ Фото Lodz

На час аварії дорога у напрямку Гданська була повністю перекрита.

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