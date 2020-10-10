У Польщі через складну ситуацію з COVID-19 вводять обмеження для людей похилого віку. Відтепер вони зможуть вирішувати свої справи поза межами дому від 10:00 до 12:00.

Нові правила набудуть чинності 15 жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє wpolityce.pl.

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Ми наполегливо закликаємо людей похилого віку залишатися вдома. Я хочу сказати, що сьогодні ми вводимо години для людей похилого віку – як і навесні, з 10:00 до 12:00,

– наголосив Моравецький.

За словами прем'єра, молодь потрапляє до лікарні з коронавірусом або помирає від нього набагато рідше.

Яка ситуація з COVID-19 у Польщі

У Польщі щодня фіксують нові рекорди за кількістю заражених коронавірусом.

За добу 9 жовтня COVID-19 там зафіксували у 5 300 осіб.

Через різкий спалах коронавірусу уряд вводить нові обмеження для всіх категорій громадян. Зокрема, з 10 жовтня носіння масок в громадських місцях є обов'язковим.

Статистика заражень COVID-19 у Польщі