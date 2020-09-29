У польському місті Зелена-Гура 16-річна ліцеїстка напала на 3 однокласниць з ножем, який принесла з дому. Вона увірвалася до класу під час уроку.

Як повідомила речниця місцевої поліції Малгожата Барська в ефірі одного з польських телеканалів, 3 школярки отримали різні ножові поранення.

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► Як трапився напад

Барська розповіла, що школярка з ножем зайшла до одного з класів приблизно о 9:00. Вона одразу ж напала на інших учнів. Дівчину затримали вчителі. У ліцей одразу прибула поліція і школярку передали правоохоронцям.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що напередодні дівчина написала у своїх соціальних мережах дивну заяву – "завтра в школі буде бійня".

► У якому стані постраждалі

Відомо, що постраждало 3 дівчат – 2 з них отримали різані рани спини. В останньої – поранення брови. Дівчат одразу ж відвезли до лікарні. Медики запевнили, що їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі невідомо, які могли бути мотиви у школярки, яка скоїла напад. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.